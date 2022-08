Ran ans Obst

Reilingen. Bereits Ende Juli beginnt die Ernte verschiedener heimischer Obstsorten. Nach Zwetschgen, Mirabellen und Aprikosen geht es bald mit der Apfel- und Birnensaison los.

Auch die Gemeinde Reilingen ist Eigentümer vieler gemischter Obstbäume entlang des Burgweges und des Sandweges. Die Obstbäume beleben die Landschaft durch den jahreszeitlichen Wechsel von Blüten, leckeren Früchten und Herbstfärbung. Sie bieten vielen Tierarten eine Heimat und sind gleichermaßen ein optischer Blickfang für Besucher und Einheimische.

Der Ernteertrag wird weder von kommunalen Mitarbeitern geerntet, noch wie es früher üblich war, versteigert. Bürgermeister Stefan Weisbrod lädt alle Bürger dazu ein, die Bäume abzuernten und das Fallobst aufzulesen und zu verwerten. Es wäre schade um das schöne Obst, wenn es ungenutzt verderben würde. In diesem Jahr fällt der Fruchtbehang wetterbedingt ein wenig spärlicher aus, als in den Jahren zuvor.

Bäume sind gekennzeichnet

Der Bauhof hat die gemeindeeigenen Bäume zum Abernten mit bunten Bändern gekennzeichnet.

Die Verwaltung bittet darum, die Bäume beim Abernten pfleglich und sorgsam zu behandeln, also beispielsweise keine Äste abzubrechen und geeignete Aufstiegshilfen zu verwenden.

Also, raus in die Natur und strecken, um das Obst von den Bäumen zu pflücken, oder bücken, um das Fallobst aufzulesen und dann können die Sammler vielleicht bald ihren eigenen Saft, Most oder Schnaps trinken. zg