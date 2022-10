Rast im Grünhaus

Reilingen. Ziel der sonntäglichen Wanderung der TBG-Gruppe war die Schwetzinger Hardt. Sie erwies sich für ein solches Vorhaben als super geeignet. Petra Bernd hatte die Tour akribisch vorbereitet und konnte am Ende dafür reichlich Dank ernten.

Startpunkt und zugleich Parkplatz war die Unterführung der A 61 im Norden Hockenheims an der Bahnlinie. Bei sehr freundlichem sonnigen Wetter passierte man einen waldumsäumten traumhaft schönen See. Weiter ging es nach Norden. Auf der Brücke des Hartbaches war der nördlichste Punkt der Tour erreicht.

Auf dem Rückweg am Grünhaus gab es eine längere Rast und es durften sich alle an süßen Leckereien laben. So gestärkt ging es weiter Richtung Motodrom. Jetzt war es nicht mehr weit bis zur ersehnten Einkehr in der DJK-Gaststätte „Zum Altvadderlesboam“.

Was wollte man mehr: Goldener Oktober, eine schöne Strecke und eine muntere Schar. So wurde die Tour zufrieden abgeschlossen. fs