Rathaus bleibt eine Woche geschlossen

Reilingen. Das Rathaus bleibt wegen Umbauarbeiten von Dienstag, 14. Dezember, bis Freitag, 17. Dezember, geschlossen und ist telefonisch nur eingeschränkt erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der Arbeiten im Erdgeschoss werden einzelne Ämter vorübergehend in anderen Örtlichkeiten untergebracht sein. Das Passamt wird in einem Bürocontainer auf dem Rathausplatz untergebracht sein und ist ab Montag, 20. Dezember, wieder erreichbar. Das Sozialamt wird vorübergehend in Zimmer 114 des Rathauses untergebracht und ist ebenfalls ab dem 20. Dezember wieder für Bürger da.

Es bleibt jedoch weiterhin unumgänglich, für persönliche Vorsprachen einen Termin zu vereinbaren. Beim Betreten des Gebäudes und während eines Termins besteht durchgängig die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Anfragen sind möglichst schriftlich oder telefonisch zu stellen, um Kontakte zu reduzieren.

Ab Montag, 20. Dezember, ist die Gemeindeverwaltung wieder zu den gewohnten Sprechzeiten per Telefon zu erreichen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2