Regen zeigt Dringlichkeit der Sanierung der Reilinger Kläranlage

Reilingen. Um die verbliebenen Hebe- und Pumpwerke der 1963 in Dienst gestellten und 1982 aufgelassenen kommunalen Kläranlage steht es bekanntermaßen nicht zum Besten. Der gravierende, in die Millionen gehende Schadensumfang ist längst ermittelt und analysiert, eine Ausschreibung der ersten Gewerke auf den Weg gebracht. Aufgeschreckt und die Dringlichkeit dieser Sanierungsarbeiten deutlich gemacht hat eine am letzten Wochenende im September im Abwasserhebewerk aufgetretene Havarie.

Laut einer Schilderung von Bürgermeister Stefan Weisbrod in der Sitzung des Technischen Ausschusses führten starke Niederschläge von etwa 20 Litern pro Quadratmeter in dreißig Minuten zu einer Störung im geregelten Ablauf des Hebewerkes. Vermutlich durch einen Stromausfall war die zentrale Steuerung der alten Schaltanlage ausgefallen. Dadurch wurde ein Schieber zur kontrollierten Leerung des Regenüberlaufbeckens nicht mehr ordnungsgemäß angesteuert und in der Folge dem Trockenwetterhebewerk viel zu viel Wasser zugeführt.

Heizöl ausgelaufen

Der unkontrollierte Wasseranstieg führte dazu, dass Hebewerk und auch Teile der dortigen Trafostation geflutet wurden. Mehrere hundert Liter Heizöl traten aus einem Tankbehälter im Keller des Hebewerks aus, mit dem kleine Ölofen als Frostwächter betrieben werden. Glücklicherweise blieben die dortigen für den Betrieb der Regenwasserschnecken bestimmten Dieseltanks unbeschädigt. Auch der Schmutzwassereintritt im Leitungskeller der Trafostation hatte keine Unterbrechung der Stromversorgung zur Folge, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Schäden seien mittlerweile behoben und die Abwasseranlagen wieder voll funktionsfähig, beruhigte Bürgermeister Stefan Weisbrod. Kläranlagenbetreiber und Versicherung seien über das Schadensereignis informiert worden. Zuversichtlich zeigte er sich ebenso, dass die vorübergehend aufgetretenen Geruchsbelästigungen in den nächsten Tagen in den Griff zu bekommen sind.

Ein Mix kommunaler Themen

Die Fragemöglichkeit zum Schluss des öffentlichen Sitzungsteils der Ausschusssitzung wurde von den Ratsmitgliedern ausgiebig in Anspruch genommen.

Anette Schweiger (CDU) erkundigte sich nach der Bearbeitungsdauer eines Bauantrages (Fristen ergeben sich aus der Landesbauordnung). Zwei weitere Nachfragen galten einer Kontrolle des zeitlich befristeten Durchfahrtsverbots in der Wilhelmstraße und einer Ersatzlösung für den Wegfall der öffentlichen Parkfläche in der Wörschgasse.

Sabine Petzold (Freie Wähler) informierte sich über den Sachstand einer Bauangelegenheit in der Hockenheimer Straße. Sie thematisierte ferner den Ausbau der Glasfaserverkabelung im Ort und beanstandete das Fehlen eines konkreten Ansprechpartners bei dem ausführenden Unternehmen Deutsche Glasfaser. Bürgermeister Stefan Weisbrod bestätigte in diesem Zusammenhang, dass eine Aktivierung des innerörtlichen Glasfasernetzes im kommenden Jahr zugesichert sei.

Diskussion um Speyerer Straße

Lisa Dorn (Grüne) wollte wissen, ob denn die für den Durchgangsverkehr mit dem Schild „Anlieger frei“ gesperrte Speyerer Straße für Fahrradfahrer frei befahrbar ist. Um eine rechtliche Klärung will sich das Ordnungsamt kümmern. Heinrich Dorn (SPD) sprach sich dafür aus, das im vorderen Teil der Speyerer Straße ohnehin meist missachtete Verkehrsschild ersatzlos zu entfernen und zugleich den dortigen öffentlichen Parkplatz auf das ganze Grundstück auszuweiten.

Peter Schell (FDP) interessierte sich für den Inhalt des technischen Gutachtens, das zum baulichen Zustand des Dorfgemeinschaftshauses in der Hauptstraße 1 erstellt wurde. Es soll demnächst im Gemeinderat erörtert werden. Schell hielt es zudem für angemessen, die Folgen der Energiekostenentwicklung auf die Gemeindefinanzen zu betrachten. Das werde im Verlauf der Haushaltsberatungen geschehen, sicherte Bürgermeister Stefan Weisbrod Schell zu. zg/ jd