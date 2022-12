Reilingen 2040: Gemeinde befasst sich mit Gemeindeentwicklungskonzept

Reilingen. Mit dem Gemeindeentwicklungskonzept befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 12. Dezember. Der Zukunftsplan „ Reilingen 2040“ soll dem Gremium ein Instrument an die Hand geben, mit dessen Hilfe die strategischen Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für die nächsten Jahre geschaffen werden.

Der Technische Ausschuss hat im September dem Vorhaben zur Wiederinbetriebnahme einer Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße seine Zustimmung verweigert, woraufhin die Baurechtsbehörde in Hockenheim feststellte, dass diese zu erteilen sei. Weshalb nun der Gemeinderat zu entscheiden hat.

Vergeben soll der Rat die Arbeiten für die Sanierung der Ziegelstraße, hierfür sind rund 200 000 Euro eingeplant, und im Zuge der Anwendung des geänderten Umsatzsteuergesetzes ist die Entgeltordnung der Fritz-Mannherz-Halle zu ändern und sind örtliche Satzungen anzupassen. Die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Mitteilungen, Bekanntgaben und Anfragen sowie die traditionelle Weihnachtsrede des Gemeinderates zum Jahresende beschließen den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.