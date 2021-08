Reilingen ehrt im September verdiente Bürger

Reilingen. „The beat goes on“ sangen Sonny und Cher Ende der 1960er Jahre, was sich sinngemäß mit dem legendären Ausspruch „Lebbe geht weider“ von Trainer Dragoslav Stepanovic übersetzen lässt, mit dem dieser 1996 den ersten Bundesliga-Abstieg seiner Frankfurter Eintracht kommentierte. Für Sabine Petzold, Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG), und Bürgermeister Stefan Weisbrod ist der Ausspruch eine Aufforderung, Flagge zu zeigen, mit dem Fest der Dorfgemeinschaft am Samstag, 11. September, ein Zeichen zu setzen, dass die Gemeinde lebt, auch wenn Corona noch allgegenwärtig ist, sie zu feiern versteht. Wobei sich der Lebensmut auf die Sicherheit stützt, die den Menschen durch die „3G-Regel“ verliehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und es ist kein Lichtlein in der Nacht, dass die Gemeinde an diesem Tag entzünden will, eher ein Leuchtfeuer. Denn mit dem erstellten Programm, rund um die Fritz-Mannherz-Hallen braucht sich das Fest nicht vor den großen Schuhen des Straßenfestes zu scheuen. Im Gegenteil, kompakter und fokussierter wird der Tag der Dorfgemeinschaft sicherlich auch als Testballon dienen. Geklärt werden soll die Frage, ob die Gemeinschaft zurück zum Straßenfest will oder an die alte Tradition des Tags der Dorfgemeinschaft dauerhaft anknüpft.

Christian „Chako“ Habekost moderiert das Bühnenprogramm. © Lenhardt

„Wir wollen ein großes Rad drehen“, blickt Bürgermeister Stefan Weisbrod auf das Fest, das in seinen Augen einen Wunsch vordringlich erfüllen soll – „bringt mir die Kultur zurück“. Hat die Gemeinde im vergangenen Jahr noch improvisiert, ohne die Sicherheit der „3G-Regel“ alles eine Spur kleiner gehalten, so sprüht sie dieses Mal über vor Ideen und Einfällen. „Es ist ein buntes Programm geworden, wie ich es nicht erwartet habe“, freut sich Weisbrod.

Sicherheit geht über alles

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kultur- und Sportgemeinschaft Reilinger sind beim Feiern mit Abstand die Besten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen Hauptversammlung sendet ein starkes Signal für die Dorfgemeinschaft Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rückblick Dorfgemeinschaft erfindet sich neu Mehr erfahren

Doch bei aller Freude – in einem sind sich Weisbrod und Petzold mit Uwe Schuppel, der den Tag der Dorfgemeinschaft innerhalb des Rathauses plant und betreut, einig: Die Sicherheit hat Vorrang. Auf das Festgelände darf nur, wer die „3G-Regel“ – genesen, geimpft oder getestet – erfüllt. Die Firma Lichtfeld wird vor Ort sein und auf Wunsch tagesaktuelle Tests vornehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als weiterer Anreiz, die Anstrengungen im Kampf gegen Corona zu verstärken, wird das mobile Impfteam des Kreises vor Ort sein. Wer sich seinen Pieks abholt, der darf sich auf ein kleines Bonbon in Form eines Bons freuen.

Wer die „3G-Hürde“ erfolgreich absolviert hat, der darf sich auf einen prall gefüllten Programmkorb freuen. Zumal, betont Weisbrod, es einiges nachzuholen gibt in der Gemeinde, Stichwort Ehrungen, was an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen soll: Ab 14.30 Uhr, nach der Begrüßung durch Weisbrod und Petzold, die von den Musikfreunden musikalisch eingeleitet wird, stehen in unterhaltsamer Manier die Ehrungen der Blutspender, Vereinsvorstände und Sportler an.

Dass dieser Programmpunkt so unterhaltsam wird, wie angekündigt, dafür soll die Verstärkung sorgen, die Sabine Petzold zur Seite gestellt wird: Chako Habekost wird moderieren und Teile seines Repertoires in die Veranstaltung einfließen lassen. An dieser Stelle mehr über Chako zu sagen erübrigt sich, er ist in der Region ein Garant für gute Unterhaltung und allein schon Grund genug, die Veranstaltung zu besuchen. Und in Sabine Petzold hat er mit Sicherheit eine kongeniale Partnerin.

Ab 17 Uhr haben dann Vereine die Bühne für sich, das Tanzmariechen der KVR wird ebenso einen Auftritt haben wie der Musikverein Harmonie. Auf weitere Beiträge darf man gespannt sein, immer mehr Vereine melden sich, wollen ihren Teil beitragen, formuliert Petzold.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beat-Show-Band heizt ein

Am Abend ab 20 Uhr hat dann die Beat-Show-Band ihren Auftritt und mit ihrem Repertoire aus Hits der 1960er-Jahre wird sie den Unterhaltungswert der Veranstaltung mit Sicherheit weiter in die Höhe schrauben. Die Band rund um Ron Mummert ist in der Region ein Begriff für tolle Unterhaltung, die direkt in die Beine geht.

Die Beat-Show-Band spielt die beliebtesten Charthits aus Beat, Rock und Soul der 1960er und 1970er Jahre. Songs der Rolling Stones, Kinks, The Sweet, Cream, CCR, Deep Purple und Uriah Heep sind ebenso dabei wie Hits von T. Rex, Wilson Picket und James Brown sowie vieler anderer Stars der damaligen Zeit.

Kurzum, ein tolles Programm mit eingebauten Sicherheitsventilen. Denn, so Weisbord, vorsichtig muss man sein, immerhin ist die Gemeinde eine der ersten in der Region, die eine größere Veranstaltung aufruft, weshalb sich wohl viele Augen auf den Tag der Dorfgemeinschaft richten werden. Auf jeden Fall, so Weisbrod, sei der Mut aller Beteiligten zu würdigen und gelte sein Respekt und Dank den Machern des Programms, Sabine Petzold und Uwe Schuppel, die viel Arbeit und Schweiß investiert hätten.

Und wohl noch weiterhin investieren werden, wie Petzold anmerkt und gleichzeitig auf die Dynamik des Festes verweist. So ist ganz aktuell der Motorsportclub hinzugekommen, der auf dem Festgelände, wo sonst das Fischerfest stattfindet, eine Oldtimer-Schau präsentiert.

Besonders freute es die Vorsitzende der KuSG, dass die in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen Ehrungen an diesem Tag durch die Gemeinde nachgeholt werden. Das gewinne das Prädikat „wird geehrt“ eine besondere Bedeutung, werde die Auszeichnung ins Rampenlicht gestellt. Dies durchaus unterhaltsam, soll es doch ein fröhlicher Tag werden, wie sich Petzold erhofft.

Uwe Schuppel sieht dem Tag der Dorfgemeinschaft mit Optimismus entgegen, nunmehr seien die Menschen größtenteils geimpft – eine gänzlich andere Situation als vor Jahresfrist. Und noch etwas sei anders – die Vereine würden wieder trainieren oder proben, sodass sie sich auf einer Bühne präsentieren könnten.

Vereine sind mit an Bord

Und neben dem Angebot der Vereine und dem Bühnenprogramm kehren auch die „Standards“ zum Fest zurück, betont Schuppel und hat dabei Kinderkarussell, Luftballonstand oder Eiswagen im Sinn. Auch die kommunale Betreuung wird mit von der Partie sein, ihren Bauwagen aufstellen und jede Menge Spiele anbieten. Kurzum, fasst Schuppel zusammen, „für jede Generation ist etwas dabei“.

Einig ist sich das Trio, dass der Tag der Dorfgemeinschaft ein toller Anlass ist, wieder einmal die Gemeinschaft zu feiern, sich in geselliger Runde zu treffen. Wie gesagt, die „3G-Regeln“ verleihen der Veranstaltung, aber auch den Vereinen ein hohes Maß an Sicherheit. Mit der Folge, dass viele von ihnen längst zurück im normalen Vereinsleben sind, sich nach Möglichkeiten der Präsentation umschauen und bereit sind, wieder öffentlich zu agieren.

Weshalb, merkt Sabine Petzold an, das nun präsentierte Programm durchaus einen vorläufigen Charakter hat, es durchaus sein kann, dass sich der eine oder andere Verein noch zur Teilnahme entschließt. Das Festgelände zwischen Mannherz-Hallen und Festplatz hat auf jeden Fall noch reichlich Kapazität.

Und wie gesagt, vielleicht kehrt die Gemeinde ja zurück zur langen Tradition des „Tags der Dorfgemeinschaft“, dem Vorgänger des Straßenfestes. Anbieten würde sich das Gelände – kompakt, übersichtlich und ein guter Ort zum Feiern.

Vereine bieten den Besuchern Speis, Trank und allerlei Kurzweil Das Festgelände wird von den Fritz-Mannherz-Hallen und dem Festplatz eingegrenzt. Auf dem Festplatz, auf dem sonst das Fischerfest stattfindet, präsentiert der AMC das erste Reilinger Oldtimertreffen, auf dem zwischen Platz und Halle befindlichen Fußballfeld wird die Bühne aufgebaut. Auf dem Parkplatz bei der Fritz-Mannherz-Hallen finden sich der Eiswagen, der Luftballonstand, die Awo und der MGV sowie die Kommunale Betreuung mit ihrem Spielangebot, das Kinderkarussell und ein Süßigkeitenstand. Der Angelsportverein beteiligt sich zweifach am Fest: Im Vereinsheim gibt es Fisch to go, der über die Homepage der Gemeinde bestellt werden kann, auf dem Festgelände Fischbrötchen. Getränke, unter anderem Sekt und Aperol, sowie etwas zum Knabbern, bietet das Festimobil auf dem Festgelände an. Getränke und Langosch gibt es beim KVR „Die Käskuche“ und warmen Fleischkäse samt Getränken in Flaschen hat der Sängerbund im Angebot. Die Landfrauen laden zu Kaffee und Kuchen ins Foyer der Mehrzweckhalle ein, davor wird bestuhlt. Pommes, Chicken Nuggets, Schnitzelbrötchen und Getränke gibt es beim Männergesangverein und die Arbeitwohlfahrt ist mit ihrem Sozialen Dienst vor Ort, der einen Infostand anbietet. Hackfleischbrötchen bietet der evangelische Kirchenchor an. Nicht nur die Angler, alle Vereine bieten ihre Speisen auch zum Mitnehmen an – auf der Homepage der Gemeinde finden sich die Bestellzettel. aw