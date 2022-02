Reilingen geht ersten Schritt zu mehr Klimaschutz

Reilingen. Schon bisher war die Gemeinde in Sachen Klimaschutz nicht untätig. 2014 wurde eine umfassende Kooperation zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und dem ihn angehörenden 53 Kommunen geschlossen, von denen die Gemeinde eine ist. Die Fortschreibung dieser Vereinbarung stand nun auf der Tagesordnung der Ratssitzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Gemeinde gehe es darum, im Zuge der notwendigen Entwicklung gegen den Klimawandel eine „motivierende Vorreiterrolle“ einzunehmen, betonte Bürgermeister Stefan Weisbrod, der auf eine Fülle von Maßnahmen verwies, die in Reilingen bereits umgesetzt seien.

Mit der Fortschreibung der Vereinbarung würden die Themen kommunaler Klimamanager und Solarinitiative in den Vordergrund rücken, merkte Weisbrod an, der die Frage in den Raum stellte, ob es im Fall einer Förderung möglich sei, auf kommunaler Ebene innerhalb der Horan-Gemeinden einen Klimaschutzmanager zu installieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Zielvorgaben der Vereinbarung sind die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen, der Ausbau erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Verringerung fossiler Brennstoffe. Und es müsse innerhalb des Kreises ein Weg zur klimaneutralen Verwaltung gefunden werden, die 2040 erreicht sein soll.

Über CO2-Ausstoß Bilanz ziehen

Der Rhein-Neckar-Kreis wird dabei, auch durch seine Gesellschaft Kliba einige Aufgaben übernehmen. So die Beratung der Bürger, die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Kommunen, die Durchführung und Organisation der Kampagne „Klimaschutzoffensive Rhein-Neckar-Kreis“ oder die Ausrichtung von Netzwerktreffen. Und nicht zuletzt wird er den Rathäusern bei ihrem Weg hin zur klimaneutralen Verwaltung mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auch auf die Kommunen kommen Aufgaben zu, so die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, die Bereitstellung von Daten für die Fortschreibung der CO2-Bilanz, der Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften oder die Prüfung von kommunalen Flächen für die Nutzung von Photovoltaik sowie Schaffung einer klimafreundlichen Wärmeversorgung, wo diese möglich ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Fortschreibung wurde von Sabine Petzold (FW) begrüßt, die ihre Zustimmung mit zwei Bitten verband: Zum einen soll das kommunale Energiemanagement eng mit dem Bauamt verzahnt, zum anderen der Ausschuss Umwelt und Natur einbezogen werden. Und mit Blick auf die Serviceleistungen des Kreises wollte sie wissen, was diese kosten würden.

Wie Weisbrod anmerkte, ist die Gemeinde Mitglied der Kliba, hier würden keine Extrakosten entstehen. Das restliche Angebot des Kreises werde über die entsprechende Umlage finanziert. Wenn die Kommunen allerdings entscheiden, einzelne Punkte vor Ort umzusetzen, dann müssen sie die Kosten selbst tragen.

Grundsätzlich jedoch seien die Kosten des Umbaus noch nicht zu beziffern, , hielt der Bürgermeister mit Blick auf die steigenden Energie- und Benzinkosten. Die Rechnung würde schleichend kommen und mit ihr die Schmerzen, sah er die Gesellschaft vor großen Herausforderungen.

Nicht nur Minimalziele setzen

Ja, der Klimawandel werde Geld kosten, stimmte Dieter Rösch (SPD) zu. Allerdings hätten die aktuellen Preissteigerungen bei Sprit und Energiekosten andere Ursachen als den Umbau. Die Fortschreibung hat laut Rösch lange auf sich warten lassen und beinhaltet allenfalls Minimalziele. „Ein guter Einstieg“, urteilte er, doch es „darf gerne mehr sein.“

Ähnlich äußerte sich Simon Schell (Grüne), für den Investitionen in den Klimaschutz Investitionen in die Zukunft sind. Für die aktuellen Preissteigerungen macht auch er andere Faktoren verantwortlich.

Peter Kneis (CDU) stimmte der Vereinbarung gleichfalls zu, wollte sie jedoch mit den Zielen des Gemeindeentwicklungskonzepts verknüpft sehen, nicht als Parallelveranstaltung. Und sowie es die Corona-Lage zulasse, solle eine Bürgerversammlung zu diesem Thema stattfinden.

Jens Pflaum (FDP) erkundigte sich nach dem Intervall der Fortschreibungen, sein Fraktionskollege Peter Schell sprach sich dafür aus, neben solchen Vereinbarungen auch darauf zu achten, was die Kommune vor Ort auf ihrer Gemarkung zum Schutz des Klimas machen könne.

Schell erinnerte an den früher von Bäumen gesäumten Verlauf des Kraichbachs. Die Schattenspender hätten den Algenwuchs eingedämmt und positive Wirkungen gehabt. Auch bei der Pflege des kommunalen Grüns könne man einiges fürs Klima tun.

Wie Weisbrod noch anmerkte, erfolgte die letzte Fortschreibung der Vereinbarung 2018, doch würde die laufende hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben aktualisiert.