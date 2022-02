Reilingen hat 48 Wohneinheiten hinzugewonnen

Reilingen. Niedrige Zinsen, knapper Wohnraum, fehlende Anlagealternativen und eine robuste Wirtschaft treiben den Immobilienboom an. Zugleich lassen knappe Kapazitäten in der Bauwirtschaft und Lieferengpässe bei wichtigen Baumaterialien wie Holz, Zement und Stahl die Baupreise deutlich anziehen. Mit der Corona-Pandemie und dem Trend zum Homeoffice nimmt die Nachfrage nach Immobilien auch auf dem Land weiter zu. Im Jahr 2020 gelang es immerhin, 306 376 Wohneinheiten zu bauen, so viel wie seit 20 Jahren nicht. In der Gemeinde Reilingen kamen 48 Wohneinheiten hinzu, teilt die Gemeinde mit.

Dennoch blieben damit die Vorgaben der Großen Koalition ein weiteres Mal unerfüllt, jährlich 375 000 neue Wohnungen zu bauen. Nach dem Willen der neuen Ampel-Regierung sollen jetzt sogar 400 000 Wohnungen im Jahr entstehen, davon 100 000 öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Wenn das Angebot erst einmal größer ist, so die Hoffnung, werden es Mieter und Kaufwillige nicht mehr so schwer haben, eine passende und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurde in den ersten elf Monaten des Jahres 2021 der Bau von 341 037 Wohnungen genehmigt, was einer bundesweiten Steigerungsrate von 2,8 Prozent entspricht. Problematisch bleibt der mittlerweile aufgelaufene Bauüberhang von einer dreiviertel Million Wohnungen, also bereits genehmigte Bauprojekte, die noch nicht begonnen oder abgeschlossen werden konnten. Auch Baden-Württemberg verzeichnete 2021 lebhafte Genehmigungsaktivitäten. Das Statistische Landesamt registrierte bis November einen Zuwachs von 39 420 Neubauwohnungen – 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Neubaugebiete fast abgeschlossen

Auf den Baustellen in der Gemeinde hält die dynamische Entwicklung weiter an. Die Aufsiedelung der vor fünf Jahren erschlossenen Neubaugebiete „Herten II“ und „Am Rathaus“ klingt ganz allmählich aus. Für 148 (Vorjahr: 129) von insgesamt 189 Baugrundstücken ist das baurechtliche Verfahren für einen Wohnhausneubau bereits abgeschlossen. Die wenigen noch verbliebenen Baulücken schließen sich sukzessive.

Innerorts ist eine klare Tendenz hin zu einer nachhaltigen und effektiveren Nutzung der Flächenressourcen auszumachen. Vorwiegend Mehrfamilienhäuser werden auf relativ großen Grundstücken errichtet, wo vormals nur kleinere Wohngebäude anzutreffen waren. Bereits fertiggestellte Gebäude sind beispielsweise in der Speyerer Straße oder auf einem zuvor gewerblich genutzten Areal in der Sauerbruchstraße anzutreffen. In der Endphase befindet sich die Bebauung des ehemaligen Lutherhausgeländes in der Alten Friedhofstraße, wo vier zweigeschossige Einfamilienhäuser vor dem Bezug stehen.

Dieser Trend setzt sich gegenwärtig fort. Private Investoren planen die Realisierung von mehreren Neubauvorhaben. Teilweise wurden in den ersten Tagen des neuen Jahres bereits Fakten geschaffen und der komplette Gebäudealtbestand abgerissen, wie das beispielsweise in der Speyerer-, Hockenheimer- oder in der Alten Friedhofstraße der Fall ist. Das gleiche Schicksal erwartet den Altbestand in der Hauptstraße 157, an dessen Stelle ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus treten soll.

Auch die Gemeinde setzt sich über ihre Wohnungsbaugesellschaft KWG für eine punktuelle, innerörtliche Nachverdichtung ein. Die kommunale Tochter kümmert sich vordringlich um den sozialen Wohnungsbau. Erst im Spätjahr wurde in der Graf-Zeppelin-Straße ein weiteres Bauprojekt mit sieben Mietwohnungen abgeschlossen. Und ganz in der Nähe hat die Gemeinde bereits weitere wohnbauliche Zukunftsperspektiven ins Auge gefasst, nämlich auf dem Areal der Graf-Zeppelin-Straße und in zweiter Reihe in der Hockenheimer Straße. Dazu braucht es aber noch einen rechtlichen Rahmen in Form eines Bebauungsplanes.

Nur einen Antrag abgelehnt

Weitgehend auf Vorjahresniveau bewegt sich die Gesamtzahl der im Jahr 2021 auf Gemeindeebene gelisteten baurechtlichen Verfahren. Die Statistik weist 44 (Vorjahr: 49) gestellte Anträge auf Baugenehmigung, Bauvoranfragen und Befreiungen aus. 33 (Vorjahr: 42) wurden erfolgreich abgeschlossen. Lediglich ein Bauherr erhielt einen abschlägigen Bescheid.

Die fortgeschriebenen statistischen Werte aus dem Zensus 2011 weisen für Reilingen Ende des Jahres 2020 einen Bestand von 2208 (Vorjahr: 2177) Wohngebäuden mit insgesamt 3565 (Vorjahr: 3517) Wohnungen aus. Das entspricht einer Steigerung von 1,4 Prozent oder 48 Wohneinheiten gegenüber den Bestandszahlen aus dem Jahr 2019. Hingegen liegt die rechnerische Belegungsdichte seit 2007 unverändert bei 2,2 Einwohnern je Wohnung. jd