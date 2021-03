Reilingen. Ein ganz knappes Rennen lieferten sich Andre Baumann und Andreas Sturm in Reilingen: Am Ende macht eine einzige Stimme den Unterschied zugunsten des Grünen, der 757 Kreuzchen erhält (28,02 Prozent), während die 756 Stimmen für Sturm 27,98 Prozent bedeuten. Vor fünf Jahren war das Verhältnis ähnlich, aber umgekehrt: Birkenmaier haarscharf vor Kern. Ähnlich knapp ist der Unterschied zwischen Daniel Born, der mit 11,95 Prozent (323 Stimmen) knapp vor Karlheinz Kolb (AfD, 11,51 Prozent, 311 Stimmen) durchs Ziel geht. Born hat gegenüber 2016 damit 1,6 Prozentpunkte eingebüßt. Die FDP, lokal in Reilingen eine etablierte Kraft, holt mit Holger Höfs in der Gemeinde mit 8,36 Prozent (226 Stimmen) das beste HoRAN-Resultat.

