Reilingen. Bisher unbekannte Täter haben die Kennzeichen an zwei Autos in Reilingen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz "Waldsportpfad". Bei den betroffenen Autos handelt es sich um einen schwarzen Hyundai und einen weißen Fiat. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der der Telefonnummer 06205/2860-0 melden.

