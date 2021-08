Reilingen: Kinder und Eltern versuchen sich an Yoga-Übungen

Reilingen. Der Himmel war dicht wolkenverhangen und im Hintergrund türmte sich sogar die ein oder andere schwarze Wolke auf. Kurz sah es so aus, als könne das Yogaferienprogramm in Reilingen nicht stattfinden. Doch davon ließen sich weder die Yogalehrerin noch die mutigen Yogakids verunsichern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und so trafen sich am Dienstag 38 Nachwuchs-Yoginis und einige Eltern auf der Wiese vor den Fritz-Mannherz-Hallen, um gemeinsam in die bunte Welt des Yogas einzutauchen.

Zahlreiche Tiere auf dem Gras

Da die meisten Yogaübungen die Namen von Tieren tragen, tummelten sich plötzlich überall Hunde, Katzen, Schnecken, Adler und Fische auf dem Grün. Und als die Gruppe später begann, Sonnengrüße zu üben, spitzelte sogar die Sonne zwischen den Wolken hindurch.

Mehr zum Thema Freizeit Ferienspiele Reilingen: Kunst mit der Farbschleuder Mehr erfahren Reilingen Ferienspaß bei der Kommunalen Betreuung 5 Bilder Mehr erfahren Kommunale Betreuung Ein großer Abenteuerspielplatz Mehr erfahren

Im Anschluss an die Körperübungen durften alle Yoginis eine geführte Entspannung genießen, die ein essenzieller Baustein jeder Yogastunde sein sollte. Ein Angebot, an dem sich die Kinder eifrig beteiligten und bei dem sie mit viel Spaß am Tun bei der Sache waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Sommer ging „Yoga für smarte Kids“ und „Eltern-Kind-Yoga“ als Teil des Reilinger Ferienprogramms in die dritte Runde und sowohl die Veranstalterin Eva Rößler, von Yoga mit Eva, als auch die Kinder freuen sich schon jetzt auf das kommende Jahr, wenn es wieder heißt: „Namaste – ich bin, wie ich bin okay.“ zg