Reilingen wählt seinen Jugendgemeinderat

Reilingen. Derzeit gibt es in der Gemeinde – zumindest was die Kommunalpolitik betrifft – nur ein Thema: die Wahl des Jugendgemeinderates. Erstmals in der Geschichte der Gemeinde sind die Jugendlichen aufgerufen, eine eigene politische Vertretung zu wählen, dem Nachwuchs, und damit sich, eine Stimme zu verleihen. Eine gewichtige Stimme, denn die politische Interessensvertretung der Jugend ist in der Gemeindeordnung des Landes fest verankert. Zwar muss eine Gemeinde nicht von sich aus aktiv werden, doch wenn der Wunsch aus den Reihen der Jugendlichen an sie herangetragen wird, muss sie handeln.

Wie es auch in der Gemeinde der Fall war. Eine Gruppe Jugendlicher ist mit ihrem Wunsch nach einer Jugendvertretung an die Verwaltung herangetreten und diese hat die entsprechenden Schritte zur Wahl eingeleitet, die am Samstag, 7. Mai, stattfinden wird. Sofern noch ein kleines Problem aus dem Weg geräumt wird – es müssen sich ausreichend viele Jugendliche finden, die bereit sind zu kandidieren.

Politische Teilhabe bietet Chancen

Um die offene Jugendarbeit im Ort kümmert sich im Auftrag der Gemeinde der Verein Postillion, vertreten durch Schulsozialarbeiter Tobias Dorn und Walter Rall von der mobilen Jugendarbeit. Beide stehen hinter dem Projekt Jugendgemeinderat, sehen in ihm einen wichtigen Beitrag zur politischen Beteiligung. Bisher, so Rall, habe man vor Ort auf die projektbezogene Teilhabe gesetzt – beispielsweise beim Thema Jugendplatz, zu dem sich spontan eine Gruppe gebildet hat, die es sich zu eigen machte. Nun also der Schritt hin zu einer institutionellen Teilhabe.

Ganz klar, die projektbezogene Arbeit ist für viele Jugendliche attraktiver, stellt Rall fest und verweist auf den Umstand, dass man sich dabei gezielt für Vorhaben engagieren kann, die einem am Herzen liegen. Bei einer institutionellen Angelegenheit wie einem Jugendgemeinderat müssen sich dessen Mitglieder auch mit Themen beschäftigen, die ihnen persönlich nicht so am Herzen liegen.

Dennoch, da sind Rall und Dorn optimistisch, bis Freitag werden sich genügend Kandidaten gefunden haben, sodass die Wahl zum ersten Jugendgemeinderat auch eine echte Wahl wird. Ein Optimismus, den Bürgermeister Stefan Weisbrod nicht gänzlich teilen kann, der ihm jedoch einiges von der Befürchtung nimmt, am Ende ohne ausreichend Kandidaten dazustehen.

Auch Anthea Reeb, die eigentliche Triebfeder hinter dem Vorhaben einen Jugendgemeinderat zu installieren, ist zuversichtlich. Gerade hat sie einen Flyer fertiggestellt, der an alle weiterführenden Schulen in der Region ging, Werbung für den Wahlgang macht. Die weiterführenden Schulen hat auch Rall bei seinen Aktivitäten im Blick, immerhin gehen viele der Reilinger Schüler außerhalb zum Unterricht, sei es in Hockenheim, Walldorf oder Schwetzingen.

Und natürlich ist das Trio auch in der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule aktiv. In der Aula findet sich ein Infostand, an dem kräftig die Werbetrommel für die Wahl zum Jugendgemeinderat gerührt wird. Anschaulich aufbereitet gibt es Infos zur Funktion des Gremiums, dessen Bedeutung und Aufgaben. Die wichtigste dabei: Ansprechpartner der Jugend zu sein und deren Anliegen im Gemeinderat zur Sprache zu bringen. Allein dieser Punkt unterstreicht die Wichtigkeit des Vorhabens und dürfte Grund genug sein, sich zur Kandidatur zu entschließen.

Diesen Entschluss zu forcieren werden Reeb und Dorn bis Freitag in den Klassen für das Projekt werben. Gleichzeitig hat der Bürgermeister die Vereine eingeschaltet, dass sie in ihren Jugendabteilungen Werbung für den Wahlgang machen. Und auch im Ort werde das Thema mittlerweile diskutiert, ist Weisbrod überzeugt, der hofft, dass der eine oder andere Jugendliche noch über das Elternhaus einen Impuls erhält.

Immerhin, Sozialarbeiter Rall verweist auf entsprechende Studien, nach denen sich die Hälfte der Jugendlichen politisch beteiligen möchte. Es komme eben darauf an, ergänzt sein Kollege Dorn, das Angebot niederschwellig zu halten, potenzielle Kandidaten nicht abzuschrecken. Was Reeb mit ihrer Umschreibung der Tätigkeit in dem Gremium gut gelingt: „Der Jugendgemeinderat trifft sich viermal im Jahr. Dabei bespricht er, wie man Reilingen für uns Jugendliche besser gestalten kann.“

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Wer dennoch Fragen hat, der kann sich an Tobis Dorn, E-Mail tobias.dorn@postillion.org, Walter Rall, E-Mail walter.rall(@)postillion.org, oder Anthea Reeb, E-Mail anthea@jgr-reilingen.de, wenden.

Info: Weitere Infos unter www.jgr-reilingen.de