Reilingen: Wersauer Hof ist „Lernort Bauernhof“

Reilingen. Wo kommt das Schnitzel her? Wie wird aus Gras Milch? Was heißt integrierter Pflanzenschutz? Diese und viele weitere Fragen werden auch auf den beiden neu dazu gekommenen „Lernort Bauernhof“-Betrieben in Reilingen und Hemsbach spielerisch und kreativ beantwortet, teilt das Forum Ernährung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Damit sind es im Landkreis insgesamt 13 landwirtschaftliche Betriebe, die mit den Zulassungsschulungen ein Hofschild zur Bewerbung des Programms erhalten haben und damit Schulklassen die Möglichkeit bieten, zu erleben, wo ihr Essen herkommt.

Auf dem neuen „Lernort Bauernhof“ von Betriebsleiterin Carolin Hoffmann in Reilingen können Schüler künftig vieles über die Mutterkuhhaltung, die Rindermast und den Anbau von Getreide, Kürbis und Kartoffeln lernen. Mit dabei sind auch eine Pferdepension und Gästezimmer. Auf dem Hof sind Schulklassen von der 2. bis zur 12. Klasse willkommen.

Im Vordergrund stehen die eigenen Erfahrungen, die auf dem Hof gemacht werden können, etwa beim Tiere füttern, einstreuen, beim Erntenhelfen oder auch das gemeinsame Mittagessen zubereiten. Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden mit der Lehrkraft im Vorfeld abgesprochen. Ganz nach dem Motto „Hilf mir es selbst zu tun“ werden diese Erfahrungen unvergesslich bleiben.

Auf dem Bauernhof Metz in Hemsbach dreht sich alles um die Milchkuhhaltung, Rindermast und Legehennenhaltung. Auch der Anbau der Feldfrüchte ist ein spannendes Thema, das viel Interessantes zu bieten hat. Als Zielgruppe werden bei diesem Betrieb in erster Linie Grundschulklassen angesprochen.

Gefühl für Natur vermitteln

Die „Lernort Bauernhof“-Betriebe eignen sich als ausgelagerte Klassenzimmer von der Grundschule bis zur Oberstufe und für weiterführende Schulen. So können Lehrkräfte dort beispielsweise Projekttage zum Thema Kartoffel (Kartoffeln legen/stecken, Kartoffeln pflegen, Kartoffeln ernten) anbieten. Möglich sind auch Besuche an mehreren Tagen, die immer einen anderen Schwerpunkt haben – zum Beispiel „Von der Kuh zur Milch“ oder „Vom Korn zum Brot“, „Boden ist Leben“ oder „Wiese und Streuobst – ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen“.

Durch den kleinen Einblick in den Alltag eines landwirtschaftlichen Betriebes bekommen die Besucher in etwa eine Vorstellung, was es bedeutet, sich rund ums Jahr um die Tiere und Pflanzen zu kümmern, die letztlich unsere Essensgrundlage bilden. Ein Grund mehr, mit Lebensmitteln sorgsam umzugehen und Lebensmittelverluste im Alltag zu vermeiden.

Eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe des Rhein-Neckar-Kreises sowie der Stadtkreise Mannheim und Heidelberg ist zu finden auf www.lob-bw.de.

