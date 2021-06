Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod über Beginn der zweiten Amtszeit

Reilingen. Mitte des Monats hat die zweite Amtszeit von Bürgermeister Stefan Weisbrod begonnen, nachdem er im März von den Bürgern mit großer Mehrheit im ersten Wahlgang im Amt bestätigt worden war. Wir nahmen dies zum Anlass, um mit ihm über seine Pläne und Vorstellungen für die kommenden acht Jahre zu sprechen.

Ganz klar bei Beginn der zweiten Amtszeit – Weisbrod kennt die Gemeinde, muss nicht erst heimisch werden, sondern kann vom Start weg auf Tempo 100 beschleunigen. Man könnte auch sagen, er kann einfach mit seiner Arbeit weitermachen. Was er wohl auch tut, aber dennoch, die Wiederwahl ist eine schöne Gelegenheit Bilanz zu ziehen, Ziele neu zu definieren. Der Bürgermeisterbaum vor seinem Haus, den die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt hat, wirkt da wie ein Ausrufezeichen, eine Aufforderung zum Innehalten.

Bürgerwerkstatt wird eingerichtet

Wobei, Gedanken über die weitere Entwicklung der Gemeinde hat der Rathauschef wohl immer im Kopf, doch nun sollen sie kurz- und mittelfristig unter dem Stichwort „Gemeindentwicklungskonzept – Reilingen 2035“ unter einen Hut gebracht werden. Der Startschuss für das Konzept fiel schon im Herbst 2020, als ihm der Gemeinderat zustimmte, doch dann verhinderte die Corona-Pandemie weitere Schritte, insbesondere Veranstaltungen mit Beteiligung der Bürger.

Doch gerade auf diese kommt es in dem Konzept an, denn in Form einer Bürgerwerkstatt sollen Eckpunkte der Entwicklung festgelegt, Ziele definiert werden. Bürgermeister Weisbrod hofft hierbei auf eine möglichst große Beteiligung, soll das Konzept doch auf vielen Füßen stehen. Vereine, Bürger, Gemeinderat und Verwaltung – alle sollen an einem Strang ziehen, gemeinsam an der Zukunft der Gemeinde arbeiten.

Viele Interessen unter einen Hut zu bekommen ist keine leichte Aufgabe, das weiß man auch im Rat und der Verwaltung, weshalb man sich mit der Steg, der Stadtentwicklungsgesellschaft aus Stuttgart, einen Partner ins Boot geholt hat, der den Prozess begleiten und moderieren soll. Den Auftakt wird eine öffentliche Veranstaltung am Montag, 19. Juli, markieren – der Startschuss für das Gemeindeentwicklungskonzept.

Punkte, an denen das Konzept anknüpfen kann, finden sich in der Gemeinde zuhauf. Als Beispiele nennt Weisbrod die Innenentwicklung, die durch Bebauungspläne abgesichert werden soll, und bei der es um das Spannungsfeld zwischen innerörtlichem Grün und Schaffung von Wohnraum im Ortsetter geht. Ähnlich gelagert sein dürfte die Frage beim Gelände der ehemaligen Gärtnerei am östlichen Ortsrand, auch hier dürfte es um das Thema Wohnraum gehen.

Weichenstellung geplant

Für Weisbrod steht bei dem Prozess eine transparente Bürgerbeteiligung im Vordergrund, sollen sich doch später möglichst viele Menschen mit den Ergebnissen identifizieren können, mit den Weichenstellungen einverstanden sein. Wobei der Bürgermeister nicht nur an einer Stellschraube drehen möchte, sondern ein ganzheitliches Konzept im Hinterkopf hat.

Stichwort Wohnraum. Wer mehr Wohnungen bauen will, der sollte auch die Themen Klimaschutz und Mobilität im Blick haben. Aber mit dem Thema Wohnen ist langfristig auch der Bestand der Gemeinde verbunden. Ein intaktes Vereinsleben braucht Nachwuchs, braucht Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Überhaupt will Weisbrod auch das Thema Vereinsleben im großen Kreis diskutieren lassen. Wie kann den Vereinen nach den Monaten des Corona-bedingten Stillstands geholfen werden, braucht es neue Veranstaltungsformate, sind Fragen, die den Bürgermeister umtreiben. Dabei darf auch das Straßenfest nicht verschont bleiben, auch es muss auf den Prüfstand.

In seinen ersten acht Amtsjahren, erinnert sich Weisbrod, hat er zu über 30 Informationsveranstaltungen eingeladen, von der Umgestaltung der Haydnstraße bis hin zu Herten II. Eine bewährte Praxis, die beibehalten, die nun jedoch ganzheitlich ausgerichtet werden soll. Beispielsweise wenn es gilt, neue Wohngebiete gegen den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen abzuwägen. Denn das eine geht ohne das andere nicht. Auch wenn die Kinderbetreuung ihren Preis hat. Doch bei 6000 Euro, die jeder Krippenplatz im Monat kostet, sieht Weisbrod hier in erster Linie das Land in der Verantwortung, allein von den Eltern und Kommunen könne die Betreuung nicht finanziert werden.

Wohngemeinde stärken

Dennoch steht für Weisbrod die Antwort schon fest – Reilingen sei keine Gemeinde, die von der Gewerbesteuer lebt, sei schon immer auf Bevölkerungswachstum angewiesen gewesen. Mit anderen Worten – von einem neuen Gewerbegebiet hat er sich innerlich schon verabschiedet, doch ohne ein neues Wohngebiet werde es wohl nicht gehen. Zum einen sei der Nachfragedruck enorm, zum anderen die Schaffung von mehr Wohnraum für die Zukunft der Gemeinde ein Muss.

Goldrichtige Entscheidung

Diese Kernkompetenz der Gemeinde, Familien und Wohnen, wurde in den vergangenen Jahren nicht nur durch den Ausbau der Kinderbetreuung untermauert, sondern auch durch die Weiterentwicklung der Schillerschule zu einer Gemeinschaftsschule. „Eine goldrichtige Entscheidung“, freut sich Weisbrod und spricht von einer Erfolgsgeschichte, die sich auch in den Anmeldezahlen niederschlage.

Natürlich hat die Umwandlung der Schule ihren Preis gehabt, die Gemeinde hat kräftig in den Anbau an die Schillerschule investiert und damit den Schulstandort gestärkt. Wobei es Weisbrod schmerzt, dass die Inbetriebnahme der neuen Mensa und des Anbaus nicht mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert werden konnte, doch werde sich hier sicherlich noch ein Ersatztermin finden lassen.

Kinderbetreuung und Schule auf der einen Seite, das Seniorenzentrum in Herten II auf der anderen – auch hier hat die Gemeinde in Weisbrods Augen richtig gehandelt: „Es besteht ein Riesenbedarf an Seniorenwohnungen“, weiß er um viele ältere Menschen, den ihr Haus zu groß, zu arbeitsintensiv wird, die sich gerne innerhalb des Ortes verkleinern würden.

„Wir brauchen Wohnraum für Familien und Senioren“, betont der Bürgermeister und fügt ein drittes Kriterium hinzu – „bezahlbaren Wohnraum“. Weshalb er froh über die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist, die das Thema sozialer Wohnungsbau vorantreibt, die demnächst ein neues Projekt auf den Weg bringen will.

Neben dem Gemeindeentwicklungskonzept hat Weisbrod noch einige Projekte abzuarbeiten, die wegen der Mehrbelastungen durch Corona hintenan gestellt wurden. Als erstes nennt er den Jugendplatz, den es zu verwirklichen gilt, dann die Rewe-Erweiterung oder den Empfangspavillon auf dem Schlossmühlenareal der Burg Wersau. Und der Lärmaktionsplan müsse vorangetrieben werden – „wir wollen einen stationären Blitzer an der Landstraße“. Und nicht zuletzt gilt es den Umbau innerhalb der Verwaltung zu vollziehen – im Rathaus steht in den kommenden Monaten ein Generationenwechsel ins Haus.