Reilinger Fahne weht in Dubai

Reilingen. Im März lockte die Expo, die Weltausstellung 2022, zahlreiche Besucher nach Dubai. Deutschland war gleich zweifach vertreten, einmal mit dem „Campus Germany“, zum anderen mit dem Baden-Württemberg-Haus „The Länd“. Ganz klar für die zwei Reilinger Ute und Jürgen Hoffmann, die der Expo einen Besuch abstatteten, das „Länd“ ist ein Muss. Zumal sie eine Fahne im Gepäck hatten, die das Wappentier der Gemeinde zeigt. Bei den Vorbereitungen für die Reise nach Dubai und zur Vertretung des Landes erhielten sie Unterstützung durch den Landtagsabgeordneten Andreas Sturm, betont Hoffmann.

Zu den drei Themenbereichen Mobilität, Chancen und Nachhaltigkeit fand man auf der Expo alles rund um Kunst und Kultur, Kulinarik und Natur, schildert Jürgen Hoffmann seine Eindrücke. Unter dem Motto „Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten“ erkundeten Hunderttausende Menschen aus allen Kontinenten, friedlich und respektvoll untereinander, die verschiedensten Länderpavillons mit Geschichten aus aller Welt.

Ute und Jürgen Hoffmann aus Reilingen überreichen als Gäste in der VIP- Lounge Ulrich Kromer von Baerle, Direktor des Baden-Württemberg-Haus „The Länd“, die Fahne mit dem Gemeindewappen. © Hoffmann

Bei ihrem Besuch auf der Expo in Dubai wurden Ute und Jürgen Hoffmann als VIP-Lounge-Gäste von Ulrich Kromer von Baerle, dem Direktor des Baden-Württemberg-Hauses, Isabella R. Jesemann, Gesamtprojektleiterin und Koordinatorin Senna Sabsabi vom Travel Management & Event Assistant und weiteren Mitarbeitern willkommen geheißen und mit interessanten Informationen aus der erfolgreichen Arbeit vor Ort und für Baden-Württemberg versorgt. Eine eindrucksvolle Führung durch den Pavillon samt Bewirtung aus der Ba-Wü-Speisekarte schlossen sich an.

Ins Gästebuch eingetragen

„Wir überbrachten herzliche Grüße von Bürgermeister Stefan Weisbrod, verbunden mit der Übergabe unserer Fahne, dem ,Reilinger Hasen‘, und ein paar schönen Reilinger Brillenputztüchern“, schildert Hoffman, der die Teilnahme des Landes an der Expo als erfolgreich bezeichnet und von einem „gelungenen Pavillon ,The Länd‘“ spricht. Und natürlich durfte ein Eintrag des Ehepaares im Gästebuch des „The Länd“ nicht fehlen.

„Die Teilnahme Baden-Württembergs an der Expo in Dubai ist ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in seiner Geschichte präsentiert sich unser Bundesland mit einem eigenen Pavillon auf einer Weltausstellung – als einziges deutsches Bundesland und als einzige Region unter mehr als 190 Nationen“, schildert der Reilinger.

In der Landesausstellung stellten sich Unternehmen und Bildungseinrichtungen auf spannende und interaktive Weise einem breiten, internationalen Publikum vor. Wichtige Player aus Baden-Württemberg präsentierten sich hier nicht nur als innovative „Einzelkämpfer“, sondern auch als Partner in einem starken Netzwerk“, schildert Hoffmann seine Eindrücke. zg