Reilinger Feuerwehr ehrt Günther Krämer für 80 Dienstjahre

Reilingen. Kommandant Markus Piperno freute sich, beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr über 120 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie deren Angehörige in der Fritz-Mannherz-Halle begrüßen zu dürfen. Sein Gruß galt ferner den Mitgliedern des Gemeinderates sowie dem obersten Dienstherrn der Wehr, Bürgermeister Stefan Weisbrod.

„Endlich, nach zwei langen Jahren, können wir uns heute wieder alle zusammenfinden“, freute sich Piperno, zumal die Wehr in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Sowohl der Kommandant als auch Bürgermeister Weisbrod wiesen in ihren Reden darauf hin, dass turbulente Zeiten nicht nur hinter allen liegen würden, sondern dass man sich noch immer inmitten dieser befinde. Aber, so beide weiter, auch in diesen Zeiten darf und soll man die Gelegenheit nutzen, um den Helfern einmal Danke zu sagen. „Danke für ihre ständige Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft, das eigene Leben in den Dienst des Nächsten zu stellen“, so Piperno.

Die geehrten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langjährige Dienstzugehörigkeit: Seit 80 Jahren stellt sich Günther Krämer in den Dienst der Wehr. 60 Dienstjahre verzeichnen Phillipp Bickle, Meinrad Ströhl und Adolf Vögele. Heinz Großhans, Ehrentambourmajor Werner Hoffmann, Walter Weißbrodt, Willibald Wilmers und Franz Zimmermann wurden für jeweils 55 Dienstjahre geehrt. Toni Keller wurde für 45 Dienstjahre, Walter Ehrstein für 40 und Bernhard Marx für 30 Dienstjahre geehrt. 20 Dienstjahre haben Sebastian Ehrstein, Marius Katzenberger, Steffen Krämer, Fabian Klett, Jennifer Lensch, Christian Stalter, Thomas Ströhl, Andreas Ruck und Daniel Wendlik geleistet. Für zehn Dienstjahre wurden Ralf Christian Hauser, Michael Hoffmann, Giulia Piperno und Tim Schifferdecker geehrt. Ehrungen des Landes: Mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40 Dienstjahre wurde Michael Sturm ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Dienstjahre erhielten Katrin Dietrich, Viktor Faber, Dominic Hild und Stefan Ströhl. Das Ehrenzeichen in Bronze des Landes für 15 Dienstjahre erhielten: Christopher Beichel, Marius Katzenberger, Fabian Klett, Timo Frey und Adrian Sturm. Besondere Verdienste um die Jugendfeuerwehr: Für elfjährige Tätigkeit als Jugendleiter wurde Marius Katzenberger mit der silbernen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ausgezeichnet. Stefan Grahlert, der das Amt des Jugendwartes im letzten Jahr an Sabrina Lüll übergab, erhielt die Ehrennadel in Gold. Eine Auszeichnung für sieben Jahre Tätigkeit als Jugendleiter und anschließend elf Jahre als Jugendwart. Ehrenkreuz in Bronze des Kreisfeuerwehrverbandes: Geehrt wurden Katrin Dietrich, Michael Dietrich, Joachim Ehrbrecht, Sebastian Ehrstein, Timo Frey, Dominic Hild, Sascha Lensch, Marius Schwager und Uwe Schuppel. Als eine „Säule des Spielmannszuges, die aus dem Spielbetrieb nicht mehr wegzudenken ist“, ehrte Jürgen Öchsler seinen Vorgänger Uwe Schuppel, der zum Ehrentambourmajor ernannt wurde. Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes: Mit Alexander Dietz, Viktor Faber und Jürgen Öchsler würden hier drei Kameraden geehrt, die seit über 20 Jahren einen Großteil ihrer Freizeit für die Feuerwehr und somit dem Dienst am nächsten widmen. mgr

Auszeichnungen nachgeholt

Da in den letzten zwei Jahren kaum Versammlungen beziehungsweise kein Kameradschaftsabend stattfinden konnte, hatte sich das Kommando der Feuerwehr Reilingen entschieden, im Jubiläumsjahr einen Ehrungsabend durchzuführen. Und so standen nicht weniger als 45 Ehrungen auf dem Programm.

Zur Unterstützung von Kommandant Piperno und Bürgermeister Weisbrod bei den Ehrungen waren Thomas Frank, Geschäftsführer des Kreis-Feuerwehrverbandes, und Claus Schmitt, stellvertretender Vorsitzender des Kreis-Feuerwehrverbandes, anwesend.

Ehrungen für langjährige Dienstzugehörigkeit. Dabei stand eine Ehrung im Mittelpunkt, die selbst der anwesende Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes, Thomas Frank, in seiner Karriere bisher nur einmal erlebt hat. „Meine Damen und Herren, ich bitte sie, sich von ihren Plätzen zu erheben, wir sprechen hier von nicht weniger als 80 Dienstjahren“, ergänzte Bürgermeister Stefan Weisbrod den Aufruf zur Ehrung von Günther Krämer.

Man konnte förmlich spüren, wie diese Aufforderung den üblichen Ehrungsablauf unterbrach und der Applaus immer lauter wurde. Die Feuerwehr Reilingen wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. 80 Jahre davon stellt sich Günther Krämer nun schon in ihren Dienst.

Nach dem ersten Ehrungsreigen wurde eine Pause eingelegt und der Spielmannszug zeigte unter der Leitung von Tambourmajor Jürgen Öchsler, dass er trotz der Corona-Pause das Spielen nicht verlernt hat, gab zwei Musikstücke zum Besten.

Mit der Auszeichnung des Ehrenkreuzes in Bronze, des Kreisfeuerwehrverbandes, neigte sich der Ehrungsabend so langsam dem Ende zu. Diese Auszeichnung wird an Kameradinnen und Kameraden verliehen, die neben der Feuerwehrtätigkeit noch langjährige Verantwortung in zusätzlichen Bereichen übernehmen. Dies sind hauptsächlich Ämter, die sich um die Gerätschaften, Kleidung, EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung, Jugendarbeit und so weiter kümmern. Allesamt Ämter, ohne deren Ausführung ein Feuerwehrbetrieb nicht möglich wäre. Dennoch erfolgt auch dies im Ehrenamt und zusätzlich zu Übungen und Feuerwehrdienst.

„Besonderes geleistet“

Kommandant Piperno dankte abschließend allen Kameradinnen und Kameraden sowie deren Angehörigen für den geleisteten Einsatz. Man konnte am Applaus während der Ehrung im Saal schon merken, wie alle nach und nach registrierten, was sie die letzten zwei Jahre im Besonderen geleistet haben und wie wichtig die Anerkennung und Wertschätzung untereinander ist.

„Ein Notfall ist immer ein Notfall und erfordert immer 100-prozentigen Einsatz, egal um welche Uhrzeit. Da ist es wichtig, dass man einander blind vertraut und auf den anderen zählen kann. Es ist nicht wie bei einem Sportverein, dass man mit dem Training wieder langsam anfangen kann. Im Ernstfall muss man sofort zu 100 Prozent da sein. Und um uns allen immer wieder klarzumachen, was schon gemeinsam geschafft haben, sind solche Abende sehr wichtig“, stellte Kommandant Markus Piperno abschließend fest.