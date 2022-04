Reilinger Feuerwehr plant Feier zum 125-jährigen Bestehen

Reilingen. In der Wochenendausgabe der Hockenheimer Zeitung vom 18. und 19. März 1972 war zu lesen: „Vom Feuerwehrkorps zur Freiwilligen Feuerwehr“. Schon damals war man an der Geschichte der Wehr interessiert.

Aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, wurden vor der offiziellen Gründung der Wehr im Jahre 1897 Reilinger Bürger per Ratsbeschluss zum Feuerlöschen einbezogen. Sie trugen eigene Abzeichen und bedienten sich verschiedener Schöpfplätze, um das notwendige Wasser zum Löschen zu fördern. An motorbetriebene Feuerwehrfahrzeuge mit Fördermengen von mehreren 100 Liter Wasser pro Minute war damals nicht zu denken. Zum Fördern und Führen des Löschwassers stand lediglich eine Spritze mit Handbedienung zur Verfügung.

Im Jahre 1925 wurde nicht nur ein Spielmannszug gegründet, sondern die Feuerwehr Reilingen durfte auch die erste Motorfeuerspritze ihr Eigen nennen. Unter Kommandant Martin Schnepf sollte 27 Jahre später mit dem legendären Opel Blitz das erste Löschgruppenfahrzeug folgen. Drei Jahre später, 1955, wurde das damalige Gerätehaus, auf dem Grundstück der heutigen St. Florian Apotheke, umgebaut, bevor man am 16. Juli 1979 in das „neue“ Gerätehaus in der Graf-Zeppelin-Straße umzog. Vielen Reilinger Jungen und Mädchen dürfte der großzügige Platz vor dem Gerätehaus und die markanten roten Stahltore aus diversen Ballspielen noch im Gedächtnis sein.

Zurück zum Jubiläum. Um dieses gebührend und festlich zu feiern, wurde am 24. Juni 1972 zum Festbankett in die Reithalle geladen. Dort eröffnete man die Festlichkeiten nach Totenehrung und Zapfenstreich sowie dem Spiel diverser Spielmannszüge in den Ortsstraßen. Damals wie heute bedeutete das Organisieren einer solchen Feierlichkeit sehr viel ehrenamtliche Arbeit für die Feuerwehrfrauen und -männer.

Festausschuss plant Feier

Für das 125-jährige Bestehen der Wehr plant der Festausschuss um Kommandant Markus Piperno schon eine ganze Weile. Die Ungewissheit durch die Pandemie erschwert dies an der ein oder anderen Stelle. Im Mai sind ein Kameradschaftsabend und der bekannte Sommerrock geplant, um das Jubiläum zusammen mit anderen Feuerwehren und der Bevölkerung gebührend feiern zu können. zg