Reilinger Hauptamtsleiterin kehrt nach Wettersbach zurück

Reilingen. Die Hauptamtsleiterin der Gemeinde, Kerstin Tron, sieht ihre weitere berufliche Zukunft in ihrem Heimatort. Die 44-jährige Diplomverwaltungswirtin (FH) wird fortan in Wettersbach, einem Stadtteil von Karlsruhe, als hauptamtliche Ortsvorsteherin tätig sein. Sie steht als erste Frau an der Spitze von Ortschaftsrat und Verwaltung der vereinten Höhenstadtteile Grünwettersbach und Palmbach und tritt die Nachfolge von Rainer Frank an, der nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstarb.

Kerstin Tron war nach einmütiger Empfehlung des Ortschaftsrates vom Karlsruher Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) vereidigte die neue Ortsvorsteherin in Vertretung des OB Frank Mentrup (SPD). Bei der feierlichen Zeremonie in der Sporthalle der Heinz-Barth-Schule waren etliche Vertreter der Gemeinde Reilingen, darunter Bürgermeister Stefan Weisbrod, zugegen, die Kerstin Tron zu ihrem großartigen Karrieresprung gratulierten. In ihrer Antrittsrede versicherte Kerstin Tron, als Ortsvorsteherin gemeinsam mit dem Ortschaftsrat fraktionsübergreifend die vielfältigen Aufgaben angehen zu wollen. Wichtig sei ihr dabei vor allem „Kommunikation, Transparenz und eine klare Haltung“. Für Tron ist die Rückkehr zu ihren Wurzeln in verantwortungsvoller Position eine „echte Herzensangelegenheit“. Denn die Mutter zweier Kinder lebt mit ihrer Familie im Wettersbacher Ortsteil Palmbach, in dem sie aufgewachsen und fest verwurzelt ist.

