Reilinger Hausfrauen erkunden den Wilden Kaiser

Reilingen. Zu einer Reise rund um den Wilden Kaiser machten sich die Reilinger Hausfrauen auf und wie der Berg hieß auch das Hotel in Oberaudorf, in dem die Mitglieder und Gäste des Vereins untergebracht waren.

Am Tag nach der Ankunft starteten die Ausflügler bei idealem Wetter um die 20 Grad und mit Reiseleiterin Gabi, der Tochter der Hotelchefin, zu den Tatzelwurmer Wasserfällen. Die kurze Wanderung vom Parkplatz aus konnte jeder gut bewältigen und man hörte schon recht bald das Rauschen der imposanten Sturzbäche. Weiter ging es für die Gruppe mit dem Bus, sie fuhr zum Sudelfeld – das größte zusammenhängende Skigebiet zwischen Bayrischzell und Oberaudorf.

Reiseleiterin Gabi erzählte noch einiges über die Entstehung und Vergrößerung des Hotels, zu dem heute ein Busunternehmen, eine Bierbrauerei und einiges mehr gehören. Weiterhin erzählte sie von bekannten Menschen, die in Oberaudorf geboren sind, wie der ehemalige Fußballer Bastian Schweinsteiger, Edmund Stoiber oder Hans Berger, ein bekannter Kirchenmusiker und Chorleiter. Anschließend ging die Fahrt zur hauseigenen Brauerei, wohin die Reilinger eingeladen waren, und zu einem Weißwurstessen im Hotel.

Besuch am Chiemsee

Das nächste Erlebnis war die Fahrt an den Chiemsee mit Schifffahrt zur Fraueninsel, die 15,5 Hektar groß und autofrei ist. Bei einem Rundgang mit Führung machte die Gruppe halt an einem alten Baumbestand mit zwei über 1000-jährigen Linden. Ein Ausflug um den Wilden Kaiser war das Motto am folgenden Tag. Die Gruppe fuhr durch die herrliche Bergwelt, machte Stopps in Rosenheim und Kufstein und weiter ging die Fahrt durch Ellmau, bis in Kitzbühel ein längerer Aufenthalt eingelegt wurde, um das bekannte Städtchen näher anzusehen.

Auf der Rückreise war Stopp bei einer „Tiroler Schaukäserei“, wo die Reisenden erfuhren, wie man Käse herstellt. Passend dazu wurde ein zünftiger Käse- und Schinkenteller präsentiert, der jedem hervorragend mundete.

Ein weiteres Tagesziel war der Tegernsee. Vorbei am Thiersee, Schliersee und am Spitzingsee – hier wurde eine kleine Rast eingelegt – ging die Fahrt, bis die Gruppe bei herrlichem Wetter den Tegernsee erreichte. Zurück im Hotel wurde ein Kaiserschmarrn serviert, der lecker schmeckte. Zum Abschluss des wunderbaren Tages nutzten einige Gäste das Hotelschwimmbad und die Sauna und schon musste die Heimreise angetreten werden.