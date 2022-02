Reilinger Lehrer in Erster Hilfe fit gemacht

Reilingen. Was tun, wenn sich im Schulalltag oder auch außerhalb des schulischen Kontextes ein schwerer Unfall ereignet, wenn dort jemand nach einer Herzattacke zusammen-bricht? Das Lehrerkollegium der Schillerschule weiß nun, was zu tun ist. Im Rahmen einer schulinternen Fortbildungsveranstaltung wurden die Erste-Hilfe-Kenntnisse der Lehrerinnen und Lehrer der Schule aufgefrischt.

Unter kompetenter fachlicher Anleitung dreier Mitarbeiterinnen der Johanniter-Unfall-Hilfe wurden in drei Gruppen die wichtigsten Hilfeleistungen am Unfallort geschult.

Praktische Übungen

Dabei lernte das Kollegium das richtige Vorgehen am Notfallort (Schützen, Melden, Helfen) und setzte sich mit den wichtigsten Informationen und Hilfeleistungen bei verschiedenen Verletzungen auseinander. Neben vielen theoretischen Grundlagen durften die Kursteilnehmer praktisch tätig werden: Besonderes Feingefühl war bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich, um der mitgebrachten Übungspuppe nicht sämtliche Rippen zu brechen. Zudem übten sie praktisch die stabile Seitenlage, in der bewusstlose Personen gelagert werden sollen. Auch das Anlegen eines Druckverbandes wurde an Armen und Beinen geprobt.

Unabhängig von der spezifischen Notfallsituation ist es immer wichtig, den Notruf (112) zu tätigen, die Vitalfunktionen zu sichern, die Eigenwärme der Betroffenen zu erhalten und durch Zuwendung und Betreuung Trost zu spenden. zg