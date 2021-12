Reilinger Rathaus verabschiedet Rolf Schwechheimer

Reilingen. „Niemals geht man so ganz“, heißt es in einem alten Schlager und das dürfte auch auf Rolf Schwechheimer zutreffen, der sich nach über 31 Jahren Rathauszugehörigkeit in seinen verdienten Ruhestand zurückzieht. Viele seiner Kollegen aus der Kernverwaltung, Hallen, Bauhof, Kindertagesstätten, Schule und schulischer Betreuung wollten bei seinem letzten Arbeitstag dabei sein. Auch so manche ehemaligen, beruflichen Weggefährten waren in den Bürgersaal gekommen, um dem Scheidenden ihre Reverenz zu erweisen. Sie alle bescherten Rolf Schwechheimer einen emotionalen, zu Herzen gehenden Abschied. Für die Teilnehmer an der Feierstunde galt die 2Gplus-Regel.

Nach einem Ausflug in die freie Wirtschaft wechselte Rolf Schwechheimer zum 1. Januar 1990 zurück in das Rathaus, wo er schon seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert hatte. Als Leiter des Bürgerbüros war er auch für die Personalangelegenheiten der Gemeindeverwaltung verantwortlich und als Bezügerechner tätig. Die Zusammenarbeit in seinem Arbeitsumfeld schilderte Schwechheimer als ausgesprochen kollegial. „Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen“, versicherte er in seiner gefühlsbetonten Ansprache.

„Selten sind so viele Emotionen im Spiel, wie sie bei diesem Abschied zu spüren sind“, registrierte Bürgermeister Stefan Weisbrod beim Blick in die beklommenen Gesichter. Für das Rathaus sei Schwechheimer ein mit reichem Erfahrungsschatz ausgestatteter „Anker“, den man ungern loslassen wolle. Als Bürgermeister schätze er ihn für seine Sachkenntnis, seinen unschlagbaren Humor und seine unbedingte Loyalität. Er sei ein Freund klarer, präziser Ansprachen, zugleich aber auch überaus beliebt und als „Seelentröster“ im Kollegenkreis gefragt. Dank seiner Diskretion komme er mit allen bestens aus. Mit Schwechheimer gehe dem Rathaus ein toller Ratgeber, aber auch eine wichtige Integrationsfigur verloren.

Namens des Gemeinderates und der Verwaltung dankte Weisbrod für die zugunsten der örtlichen Gemeinschaft erbrachte Lebenszeit. Jetzt habe der Jungrentner viel Ruhe und Muße, mit dem Wohnmobil seine schon lange gehegten Reisepläne zu verwirklichen. Für Ehefrau Dagmar überreichte der Bürgermeister einen Blumengruß.

Mit dem Wohnmobil „on the Road“

Herzlich und mit vor Rührung vibrierender Stimme erinnerte Heike Hornig als Personalratsvorsitzende an eine ereignisreiche, von vielen Veränderungen dominierte Zeit. Ihr falle es ganz und gar nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, denn es gebe eine Fülle von Anekdoten, von denen sie einige zum Besten gab. So habe sich Rolf stets zu den „Jüngeren“ gezählt und sei meist „Hahn im Korb“ bei seinen Mädels gewesen. Sein Arbeitsalltag sei von stetigem Umbruch geprägt gewesen, „und Du hattest richtig viel um die Ohren“. „Wir werden Dich vermissen – aber wir wissen auch, dass Du uns nie ganz vergessen und Deine Altersruhe angemessen angehen wirst.“

Aus den Händen der Personalratsvorsitzenden durfte Schwechheimer das Modell eines „Womos“ mit einem speziellen Gepäckstück auf dem Dach in Empfang nehmen. Die Arbeitskollegen überreichten einen inhaltsschweren Umschlag und einen aufwendig gestalteten Bildband mit vielen gemeinsamen Erinnerungen. Unter den Präsenten fand sich auch ein Gutschein für ein „Hirsch-Waden-Tatoo“ sowie ein Rentnerpass mit -urkunde.

Eine gemischte Sangesgruppe des Rathauses unter der Leitung von Uwe Schuppel war es schließlich, die den beliebten Kollegen noch mit einem „Rentnerlied“ überraschte. In humorvollen Versen verpackt und nach der Melodie „Lustig ist das Zigeunerleben“ besang die Belegschaft die Vorzüge des Rentnerlebens. jd