Reilinger Sachspenden kommen im Katastrophengebiet gut an

Reilingen. Erneut macht sich der Montagebetrieb Thomas Große aus Reilingen – wie so oft in den vergangenen Wochen – wieder zu einem Arbeitseinsatz in das Ahrtal auf den Weg. Mit den ersten Bildern aus dem Krisengebiet nach der großen Naturkatastrophe war für den Handwerker sofort klar, dass er vor Ort mit anpacken will und alles möglich macht, um zu helfen. Mit Unterstützung seiner Frau Tanja Kief sowie Michael Lauer und deren Familien, Bekannten, Freunden und Arbeitskollegen und vielen unbekannten Spendern hat er tatkräftig und ohne zu zögern Sachspenden gesammelt und Hilfsaktionen umgesetzt.

Eine der Anlauf- und Ansprechstellen sind Marc und Michaela Linden in Bad Neuenahr vom Weingut Sonnenberg. Das Ehepaar hatte großes Glück: Ihr Weingut sowie die dazugehörigen Ferienwohnungen wurde nicht beschädigt. Sofort stellten sie ihre Kapazitäten für plötzlich Obdachlose der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal zur Verfügung.

Auch die Helfer aus Reilingen konnten dort übernachten und mehre Tage zum Aufräumen vor Ort verbringen. Viele menschliche und sehr berührende Kontakte wurden geknüpft, diese motivieren immer wieder, in das Tal zu fahren, um direkt und unbürokratisch zu helfen.

Die Bitte der Betroffenen an die Helfer aus Reilingen, den Dank an die Menschen in der Kurpfalz weiterzugeben und den Wunsch, ihnen weiterhin zu helfen, erfüllen die Reilinger nur zu gern.

Durch die konkreten Angaben aus Bad Neuenahr, was jeweils am dringendsten benötigt wird, fanden schon bei der ersten Tour Schubkarren, Schaufeln, Besen, Eimer, Gasflaschen, Arbeitshandschuhe, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Aggregate zum Stromerzeugen den Weg in das verheerend geschädigte Gebiet.

Bauwerkzeuge werden benötigt

Zwischenzeitlich ändern sich die großen Müllberge auf den Straßen von Hausmüll in Bauschutt – daher wurden vermehrt Bauwerkzeuge und Abbruchhammer an die Ahr gebracht. Es waren aber auch dringend benötigte 40 Blutzuckermessgeräte, die die großartige Aktion einer Apothekenangestellten über den Außendienst gebracht hatte.

Bei einer seiner jüngsten Touren hat Thomas Große von einer flutgeschädigten Realschule erfahren. Um dort schnellstmöglich wieder Unterricht zu ermöglichen, wurde innerhalb von zwei Stunden Schulmaterial gekauft und dort abgegeben. Zudem gab es spontan eine Spende von der Merian-Realschule in Ladenburg mit Basketbällen sowie vom SC 08 Reilingen gesponserte Fußbälle. Die Handballer aus Reilingen haben Handbälle in Aussicht gestellt.

Nicht mit der Hilfe nachlassen

Sehr dankbar sind die Helfer für die Unterstützung durch die Firmen Kneis Elektrik, die Autobar, Getränke Gögele, Hairstore Eva, Krämer Sanitär, Geo Duschkabine Schwetzingen, Bauhaus Heidelberg, Obi Hockenheim, Bauservice Kehder, Obsthof Hoffmann und die Rosen Apotheke Oberhausen. Weitere Spender wollten nicht erwähnt werden.

Die vom Hochwasser betroffenen Menschen im Ahrtal benötigen für den Wiederaufbau noch lange Hilfe, ist sich Thomas Große sicher und bittet daher alle, nicht mit der Unterstützung nachzulassen. Er plant zeitnah schon die nächsten Einsätze im Ahrtal. sp