Reilinger Schüler gedenken den Opfern der NS-Zeit

Reilingen. „Nachdem ich 64 Jahre in Amerika gelebt habe, bin ich zurückgekommen, um mit Euch zu sprechen, Euch die Hand zu reichen, aber Euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen werdet, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist für Euch. Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Es darf nur nie wieder jemals geschehen. Für Euch! Für Eure Kinder, für Eure Nachkommen.“

Mit diesen Worten beendete die gebürtige Berlinerin und Holocaust-Überlebende Margot Friedländer die ZDF-Dokumentation „Wannseekonferenz“. Die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule behandelten im Unterricht Ende Januar den Holocaust-Gedenktag und forschten über dessen Bedeutung.

Grundlage des Holocaust-Gedenktages bot die Dokumentation „Wannseekonferenz“. Alle Schüler der Klassenstufen acht bis zehn sahen sich die mörderische Konferenz an, mit der alles begann.

Gedenktafel in der Schulaula

Die Klassenstufen neun und zehn recherchierten darüber hinaus die Bedeutung des Begriffs „Holocaust“, warum an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird und auch über die Familie Chotzen aus der ZDF-Dokumentation. Ihre Ergebnisse fassten die Klassen auf einer Gedenktafel zusammen, die sie in der Aula der Gemeinschaftsschule präsentierten.

Viele Schüler der Gemeinschaftsschule blieben an der Gedenktafel stehen, schauten sich die Bilder an, lasen die Informationen und hielten so die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus, der Diktatur wach. zg