Reilinger Schüler reisen in die afrikanische Märchenwelt

Reilingen. Afrika – ein Kontinent mit tausend Gesichtern, geheimnisvoll, faszinierend, verzaubernd. Bis heute erzählen die Griots Westafrikas als Weisheitslehrer ihre traditionellen Geschichten mit Gesang, Tanz und Musik. Diese Erzählungen machen Spaß, beflügeln die Fantasie und schenken dem Leben Weisheit und Tiefe. Sie vermitteln wichtige Grundwerte, die dem Leben eine Basis schenken: „Jeder Mensch ist wichtig, gemeinsam können wir viel erreichen, habe Vertrauen in deine eigene Kraft“, heißt es in einer Pressemitteilung der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule, deren Schüler sich auf eine afrikanische Trommelreise mit Markus Hoffmeister begaben.

Die Trommelreise mit Markus Hoffmeister wurde an der Schule als Projekttag durchgeführt. Als Geschichtenerzähler, Theaterpädagoge und Musiker verbindet Markus Hoffmeister die uralte Kunst des Erzählens mit der Sprache der Trommel und nimmt die Kinder mit in diese ursprüngliche Form der Weisheitslehre, welche er Trommelreise nennt.

Von den Fähigkeiten der Menschen

Alle Grundschulstufen der Schule durften abwechselnd und mit Maske bei der Trommelreise dabei sein. Die Kinder wurden in ein afrikanisches Märchen eingebunden, das von verschiedenen Fähigkeiten handelte, die Menschen haben sollten. Die Trommelelemente wurden in das Märchen integriert und es wurde freudig mitgetanzt. Die Grundschulkinder hatten großen Spaß an diesem außergewöhnlichen Schultag, erlebten ein wunderbares Gefühl von Verbundenheit und des Miteinanders.

Bei der Trommelreise haben die Kinder gelernt, dass sie gemeinsam stark sind und viel bewegen können. Die Schulleitung dankte am Ende des Tages dem Förderverein der Einrichtung, der die Trommelreise großzügig unterstützt, Heike Seeber-Eichhorn für die sehr gute Organisation und Markus Hoffmeister für die Durchführung dieses besonderen Projekts, das bei den Schülern große Resonanz fand.

