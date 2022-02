Reilinger Seniorenwohnanlage erhält Treffpunkt

Reilingen. Im Bürgersaal des Rathauses traf der Technische Ausschuss zusammen, um sich mit diversen baulichen und verkehrstechnischen Angelegenheiten zu befassen. Rund eine Stunde nahm der öffentliche Sitzungsteil in Anspruch.

Mit dem Neubaugebiet „Herten II“ ist die Wohnbebauung näher an die kommunale Abwasseranlage herangerückt. Seither halten die Klagen von Anwohnern über unangenehme Geruchsemissionen an. Zum Sitzungsauftakt wollten daher zwei Anwohnerinnen der Ortsstraße „Am Feldrain“ von der Verwaltung wissen, wie man mit der Erarbeitung von umweltfreundlichen Lösungsansätzen vorankomme, denn der faulige Geruch sei nicht weiter hinnehmbar.

„Wir befinden uns immer noch in der Planungs- und Orientierungsphase“, musste Bürgermeister Stefan Weisbrod eingestehen. Ein Fachingenieurbüro arbeite seit Monaten mit Hochdruck an einem nachhaltigen Sanierungskonzept für die überalterten technischen und baulichen Anlagen. „Wir reden hier über ein Investitionsvolumen von vielen Millionen Euro.“ Eine derartige Investition sei nicht allein von der Gemeinde zu schultern, weshalb zunächst Zuschüsse generiert werden müssten. Auch auf die Abwassergebühren werde sich diese Investition niederschlagen. Eine punktuelle Nachbesserung sei mit Einbau von Geruchsfiltern am Übergang der Druckentwässerungsleitung des Außenbereichs gelungen. Bei allem Bemühen werde es aber auch in der Zukunft nicht möglich sein, Emissionen im Umfeld der Abwasseranlage vollkommen zu unterbinden, befürchtet Weisbrod.

Pavillon fürs Seniorenzentrum

Seit Mitte 2020 gibt es am „Feldrain 1“ ein imposantes Seniorenzentrum. In sechs familienähnlichen Hausgemeinschaften leben dort jeweils 14 pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren, mit eigenen Gemeinschaftsräumen und Küche. Vermisst wurde dort bislang ein zentraler Treffpunkt, wo sich alle Bewohner der Einrichtung treffen und austauschen können.

Diesem Manko will der Bezirksverband Nordbaden der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Betreiber der Einrichtung jetzt abhelfen. Der Wohlfahrtsverband begehrt mit einem Antrag die baurechtliche Genehmigung einer Begegnungsstätte, die im rückwärtigen Gartenbereich errichtet werden soll. Der selbstverständlich barrierefreie Pavillon soll die Ausmaße von 10 auf 11,83 Meter erhalten. Der Stahlbetonbau mit einer Höhe zwischen 3,84 und 4,72 Meter erhält ein begrüntes Pultdach. Ein Laubengang verbindet das Stammgebäude mit dem Neubau.

„Die Bauplanung entspricht in vollem Umfang den Vorgaben des Bebauungsplanes“, bestätigte Bürgermeister Stefan Weisbrod. Befreiungen oder Ausnahmen von den planungsrechtlichen Vorgaben wären nicht erforderlich.

Der landwirtschaftliche Bio-Betrieb auf dem Wersauer Hof investiert in ein eigenes Schlachthaus mit Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsraum sowie Lager- und Kühlflächen. Dazu soll ein Teil der Scheune umgenutzt werden. Sichtbare bauliche Veränderungen an der Gebäudekubatur sind nicht geplant. Für die beantragte Baugenehmigung im Außenbereich erteilte der Technische Ausschuss das erwünschte kommunale Einvernehmen.

Keine Probleme hatte das Ratsgremium mit zwei geringfügigen Abweichungen von den Rahmenvorgaben des Bebauungsplanes. Einmal ging es um den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Wilhelmstraße. Dort soll die rückwärtige Baugrenze mit einem Fahrradab-stellschuppen um 90 Zentimeter überschritten werden.

Zum anderen lassen sich die Bauherrenwünsche bei der Bebauung eines Reihenhausgrundstücks am Sandblattweg nur mit einer marginal überschrittenen Grundfläche von 4,4 Quadratmeter erfüllen. Die beiden Befreiungsanträge erhielten ein zustimmendes Votum, zumal die üblichen Toleranzwerte eingehalten werden.

Hohe Verkehrsdichte bei Schule

Sabine Petzold (Freie Wähler) monierte die seit zwei Jahren überfällige Instandsetzung schadhafter Rinnenplatten im Baugebiet „Viehtrieb“. Über die von einer Baustelleneinrichtung veränderte Verkehrssituation in der „Alte Friedhofstraße“ erkundigten sich Agnés Thuault-Pfahler (CDU) und Lisa Dorn (Grüne). Heinrich Dorn (SPD) bat um den Rückschnitt von Efeubewuchs an der Kindertagesstätte St. Anna.

Afkan Atasoy (SPD) machte auf eine hohe Verkehrsdichte der Wilhelmstraße aufmerksam, wie sie gerade zum Unterrichtsbeginn im Umfeld der Schillerschule festzustellen sei.

Seine Sorge galt ferner den kleinen Nutzern des Spielplatzes am „Hertenweg“, da der seitliche Zugang immer wieder zu Gefährdungssituationen führe. Ein weiterer Hinweis galt der lärmintensiven Nutzung eines landwirtschaftlichen Grundstücks am Hertenweg. jd