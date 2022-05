Reilinger zeigen Solidarität mit der Ukraine

Reilingen. Es herrscht Krieg mitten in Europa. Unzählige Kinder, Frauen und Männer bangen in der Ukraine um ihr Leben oder müssen in die Nachbarländer und nach Westeuropa flüchten. Viele Organisationen leisten den geschundenen Menschen Hilfe.

„Auch den VdK-Ortsverband lässt die größte Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert nicht kalt. Wir müssen diesen hilfsbedürftigen Menschen aus der Ukraine helfen“, steht für den VdK-Vorsitzenden Volker Wunsch und seine Vorstandsmitglieder fest. Einvernehmlich wurde deshalb bei der jüngsten Zusammenkunft entschieden, den Flüchtlingen eine Spende von 400 Euro zukommen zulassen. Die Spende wurde nach dem Motto „Reilingen hält zusammen“ auf das von der Gemeinde eingerichtete Konto bei der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz unter dem Stichwort „Ukraine“ eingezahlt.

„Uns ist es als Sozialverband wichtig, gerade in schwierigen Zeiten ein menschliches Miteinander zu pflegen“, zeigt sich Wunsch solidarisch mit all denjenigen, die dringend Hilfe benötigen. jd

