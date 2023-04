Reilinger Ziegen und Schafe sind natürliche Mähdrescher

Reilingen. Der Reilinger Bauhofleiter Torsten Braun freute sich sehr, als er gleich zwölf neue Mitarbeiter in seinem Team begrüßen durfte, davon mehr als die Hälfte Frauen. Eingesetzt werden sie auf dem Gelände hinter dem ehemaligen Klärwerk, das rund einen halben Hektar groß und durch einen starken Bewuchs mit Gras, Hecken und Brombeeren stark verwildert ist.

Wenn Braun bei seinen fleißigen neuen Mitarbeitern vorbeischaut, wird er mit einem freudigen „Mäh“ begrüßt, verbunden mit einem Schmatzen, das ihm zeigt, dass die Truppe eifrig bei der Arbeit ist. Diese setzt sich aus sechs Schafen, vier Ziegen, einem Ziegenlamm und einem Ziegenbock zusammen und fühlt sich in Reilingen mehr als wohl.

Bauhofleiter Torsten Braun und sein Bekannter Michael Hagen haben ihre Tiere schon länger als „ökologische Mähkräfte“ eingesetzt und durchweg gute Erfahrungen gesammelt. So machte Torsten Braun der Leiterin des Bauamtes, Ramona Drexler, den Vorschlag, die Truppe einmal in Reilingen zu testen, da ihr Einsatz viele Vorteile bringen würde. Zum einen werde der Bauhof Arbeitsressourcen einsparen, zum anderen entstünden kein Lärm und keine Abgase durch Mähmaschinen und die Fläche würde auf ganz natürliche Weise gedüngt.

Schafe und Ziegen als Mähdrescher in Reilingen: Leise und mit natürlicher Düngung

Außerdem würde sich auch keiner seiner menschlichen Mitarbeiter mehr an den Dornen verletzen und man könne auf den Dienst und die Kosten von einer externen Firma für diese Arbeiten in Zukunft verzichten, fasste der Bauhofleiter die Vorzüge kurz zusammen. Ramona Drexler stimmte Braun zu und so zogen die Tiere nach Reilingen.

Kürzlich erhielten die Ziegen und Schafe Besuch von Bürgermeister Stefan Weisbrod und sie überzeugten bereits mit ersten Erfolgen. Die Schafe haben auf der vorderen Fläche des Geländes, auf der sich auch ein Graben befindet, das Gras deutlich gekürzt und im hinteren Teil, wo es fast kein Durchkommen mehr gab, haben die Ziegen die zugewachsenen Bereiche geöffnet. „Ziegen können ohne Probleme die Hecken und Sträucher hier wegfressen“, stellt Braun fest und fügt hinzu, dass es ohne die Tiere für seine Mitarbeiter eine sehr mühsame und zeitintensive Mäharbeit wäre, die Fläche zu säubern.

Somit spare die Maßnahme im ökologischen Einklang dem Bauhof mehrere Tage Arbeit und die Tiere freuten sich über die Vielzahl der Leckereien, die ihnen das Reilinger Gelände bietet. „Ziegen fressen das, was sie gerade brauchen, man nennt dies ,selektives Fressen‘. Hier bietet sich ihnen genau diese Vielzahl der Auswahl von all dem, was sie brauchen. Dazu sorgen die Tiere auch für eine natürliche Verbreitung von Nutzpflanzen“, erklärt der Bauhofleiter weiter.

Reilinger Schafe: Herde hat sich schnell vergrößert

Beim Besuch des Bürgermeisters konnte Braun ihm die schöne Nachricht überbringen, dass in den vergangen Tagen vier Ziegenlämmer und fünf Schaflämmer in Reilingen geboren wurden. Eines der gerade mal zwei Tage alten Lämmer freute sich dann sehr über eine extra Portion Streicheleinheiten vonseiten des Gemeindeoberhauptes.

Auch die Schafe leisten gute Arbeit und auch hier gibt es eine Besonderheit festzustellen, denn drei von ihnen sind „Deutsche Waldschafe“, also eine gefährdete Hausschafrasse.

Als Lohn für die Dienste der Tiere in Reilingen gibt es dreimal die Woche Karotten und ausgiebige Streicheleinheiten von Torsten Braun und Michael Hagen. Jedoch raten beide davon ab, in das Gehege der Tiere einzusteigen, weil der Ziegenbock sehr angriffslustig ist, da er seine Herde schützen möchte. Dabei können seine mächtigen Hörner durchaus zu einer großen Gefahr werden.

Die Probezeit der tierischen Mitarbeiter läuft erst einmal bis zum Spätjahr und dann wird über eine eventuelle Verlängerung des Arbeitsverhältnisses gesprochen. Sollte sich die Methode des ökologischen Mähens bewähren, könnte man sich vorstellen, dass die Tiere auch noch auf anderen Grünflächen der Gemeinde zum Einsatz kommen und diese auf ökologische Art bestellen.