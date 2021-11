Reilingerin Stephanie Dörrmann spricht über ihre Ausstellung im „Ambiente und Art“

Reilingen/Neulußheim. Eine Vernissage muss nicht zwangsläufig in kühlen Hallen oder Gemäuern stattfinden. Im Gegenteil – wie Kunst in wohnlichem Ambiente wirkt, können die Besucher in der Zeit von Samstag, 4. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, in Oberhausen-Rheinhausen im „Ambiente und Art“ sehen. Die Künstlerin Stephanie Dörrmann präsentiert dort ihre farbgewaltigen Acrylgemälde auf Leinwand in den unterschiedlichsten Formaten. Im Interview spricht die in Neulußheim groß gewordene und in Reilingen wohnende Künstlerin über ihre Liebe zur Malerei.

Sie arbeiten als Finanz- und Versicherungsberaterin, sind Mutter und haben einen ausgefüllten Alltag. Wie sind Sie zur Kunst gekommen und wie finden Sie Ihre Zeit für das Malen?

Stephanie Dörrmann: Bereits als Kind habe ich gerne gemalt. Mit Buntstiften oder eben Wasserfarben. So richtig mit dicker Farbe und guten Pinseln kam ich erst in der Oberstufe im Kunstunterricht in Berührung. Absolut abgeholt hat mich diese Form der Kunst, als ich zufällig 2010 auf einen angeleiteten Malkurs gestoßen bin. Leinwand gekauft und los ging es. Das Kinderzimmer meines Sohnes wurde bunt in Form der Helden seiner Kindheit. Kurz darauf habe ich mich mit allerhand Materialien eingedeckt und mich einfach autodidaktisch auf diesen inneren Impuls eingelassen – ohne zu wissen, was ich da eigentlich tat. Wann ich Zeit zum Malen finde? Viel zu selten, denn Kreativzeit lässt sich nicht erzwingen und planen – aber wenn, meist abends, dann wenn andere Netflix schauen, schwinge ich Pinsel, Spachtel und Palette.

Wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen?

Dörrmann: Für mich ist es wie eine Art Ritual. Es müssen bestimmte Rahmenbedingungen passen, damit ich Muse habe, anders komm ich nicht in den Flow. (Lacht) Ich brauche immer Musik in den Ohren – laute House Beats. Ich brauche die Musik wie Schiller faule Äpfel. Und abends muss es sein, sodass ich keinerlei Ablenkung habe und nur mit mir und den Farben bin. Das ist für mich die beste kreative Phase. Beim Malen vergesse ich die Zeit.

Was gibt Ihnen das Malen persönlich?

Dörrmann: Unsere Gesellschaft ist von Regeln bestimmt – davon geprägt, was sich gehört und nicht, was anständig und unanständig ist, richtig und falsch ist. In der Kunst gibt es das nicht. Man ist völlig frei von Vorgaben. Zudem verlangt mir mein Beruf viel kognitive Leistungsfähigkeit ab. Da ist das Malen das komplette Gegenteil. Wenn ich kreativ werde, denke ich nichts, es ist wie Meditation. Es bedeutet für mich gedankenfreie Schaffenszeit, mich treiben lassen, abtauchen. Zudem kann ich etwas Physisches, was Greifbares schaffen, was ich ja so in der Form nicht in meinem Job habe.

Sie verfolgen mit Ihren Bildern nicht strikt einer Stilrichtung. Wie das?

Dörrmann: Bestenfalls entwickelt man sich im Laufe seines Lebens und entdeckt sich immer wieder neu – das macht es spannender. So finde ich diesen Ansatz auch wieder in meinen Bildern. Ich bin nicht die gleiche Frau wie vor zehn Jahren – meine Bilder auch nicht. Ich mag den Wandel in meinem künstlerischen Repertoire, denn er zeigt Entwicklung, dazu erfinde ich mich auch gerne neu.

Bevorzugen Sie eine bestimmte Technik?

Dörrmann: Nein. Ob Pinsel, Spachtel Finger und Hände – da kommt alles zum Einsatz. Ich bin auch immer mit einem gewissen Weitblick unterwegs, so dass ich schon Zeitungen, alte Comichefte, Stoffe oder Leder eingearbeitet habe. Ich liebe bunte Farben und großflächige Leinwandformate. Je größer desto besser. Filigranes Malen ist nichts für mich. Ich mag es abseits von präzise ausgeführten Pinselstrichen.

Wie gehen Sie in die Ideenfindung?

Dörrmann: Das Leben an sich bietet reichlich Stoff für Inspiration. Es ist für mich die Begegnung mit Menschen, Erlebtes, eigene Lebenserfahrung, gelebtes Gefühl. Damit habe ich immer eine persönliche Verbindung zu den Werken. Natürlich habe ich schon Auftragsarbeiten ausgeführt. Dann, wenn Menschen irgendwo ein Gemälde, ein Kunstwerk oder einen Druck gesehen haben und was in dieser Richtung für sich haben möchten. Wenn die Stilrichtung passt, aber die Farben nicht gefallen, dann wird’s passend gemacht. Wer bezahlbare Kunst statt Kunstdruck möchte, der ist ebenfalls bei mir richtig. Vor zwei Jahren durfte ich ein Buchcover gestalten – mein bisher größter Stolz. Sich auf Amazon in dieser Form wiederzufinden, fühlt sich großartig an.

Sie sagten, Sie lieben Farben, dabei ist Ihr jüngstes Gemälde überwiegend Schwarz-Weiß beziehungsweise in Grautönen gehalten.

Dörrmann: Ja, mit dem Bild „Female Tempations“ und der damit verbundenen sexualisierten Malerei wollte ich provokant sein. Weibliche Tabus brechen, Verruchtheit und Reeperbahn auf die Leinwand bringen. Sexualität begleitet uns ein Leben lang, warum also nicht „darüber“ malen – wenn schon keiner darüber spricht. (lacht).

Haben Sie Ihre Bilder bereits einmal ausgestellt?

Dörrmann: Tatsächlich ist dies meine Premiere. Ich freue mich daher riesig auf die Ausstellungseröffnung am Samstag, 4. Dezember, zwischen 14 und 17 Uhr. Für nächstes Jahr ist bereits eine weitere Ausstellung in Zusammenarbeit mit einem exklusiven Inneneinrichter aus Speyer in Planung. htz

Info: Ausstellungseröffnung, Samstag, 4. Dezember, 14 Uhr, Ambiente & Art 2.0, Marienstraße 74, Oberhausen-Rheinhausen.