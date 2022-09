Restplätze für Besuch der Landesgartenschau in Eppingen

Reilingen. Der Seniorenausflug der Gemeinde führt zur Landesgartenschau nach Eppingen und findet am Mittwoch, 14. September, statt. Abfahrt ist um 9 Uhr an den Fritz-Mannherz-Hallen. Um 16 Uhr wird in Eppingen die Rückfahrt angetreten, unterbrochen vom Abendessen im „Kreuzberghof“ in Östringen, sodass die Gruppe gegen 20 Uhr zurück in der Gemeinde ist.

Für den Ausflug sind noch einige Plätze verfügbar. Anmeldungen von Kurzentschlossenen nimmt Sandra Schmidt, Telefon 06205/95 21 32, E-Mail sandra.Schmidt@reilingen.de, entgegen.