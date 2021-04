Es ist eine Investition in die Zukunft der Gemeinde und der Kinder, wie alle Beteiligten beim Richtfest am Johann-Friedrich-Oberlin-Kindergarten sagten. Bei strahlendem Sonnenschein sprach Bürgermeister Stefan Weisbrod von einem „bedeutungsvollen Bau“, dessen Richtfest – in Abstimmung mit den Fraktionen – trotz Corona gefeiert werden sollte.

„Als die Entscheidung zu diesem Bau fiel,

...