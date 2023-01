RKG Reilingen/Hockenheim verpflichtet Olympiamedaillengewinner Denis Kudla

Die Saison der 2. Ringen-Bundesliga ist erst im vergangenen Dezember zu Ende gegangen und schon laufen bei der RKG Reilingen/ Hockenheim die Planungen für die neue Runde auf Hochtouren. Direkt zu Beginn des neuen Jahres vermelden die Reilinger nun einen spektakulären Neuzugang: Der zweifache Olympia-Medaillengewinner Denis Kudla wird sich der Ringkampfgemeinschaft anschließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die RKG bereits vor drei Jahren mit der Verpflichtung der türkischen Schwergewichtsikone Taha Akgül auf sich aufmerksam machte, kommt mit Kudla nun einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Athleten der vergangenen Jahre. Der 28-Jährige kann in den Klassen bis 86 und bis 98 Kilogramm Griechisch-Römisch eingesetzt werden. In ersterer feierte er mit seinen beiden Bronze-Medaillen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und in Tokio 2021 seine größten Erfolge.

RKG-Vorstand Frank Wörner freut sich über die Neuverpflichtung: „Der Name Denis Kudla im Ringen ist wie der Name Toni Kroos im Fußball. Er steht für Erfolg und die volle Hingabe für die jeweilige Sportart.“

Mehr zum Thema Fasching Zur Belohnung ein Umbrella Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Reilingen Die Nacht der Nächte Mehr erfahren

Die beiden olympischen Medaillen sind nur der Höhepunkt von Kudlas Erfolgsgeschichte: Als Junioren Weltmeister und mehrfacher Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften zählt der aus der Pfalz stammende Ausnahmeathlet zu den besten Ringern Deutschlands.

Für die Verpflichtung des Greco-Spezialisten warf die Ringkampfgemeinschaft einiges in die Waagschale. Wörner beschreibt, wie es zur Vertragsunterzeichnung kam: „So einen Vorzeigeathleten nach Reilingen zu bekommen, ist nicht immer Glück - hier fügen sich viele Puzzlestücke zu einem positiven Gesamtbild zusammen. Wir sind letztes Jahr kurz nach Bekanntwerden des Rückzuges seines Vereins, dem VfK Schifferstadt, mit Denis in Kontakt getreten und hatten Anfang dieses Jahres die ersten Gespräche. Bei so einem Ausnahmesportler, klopfen natürlich gleich mehrere Vereine an, umso mehr freuen wir uns, dass Denis künftig das RKG-Trikot trägt.“

So habe auch die Chemie zwischen dem Sportler und den Verantwortlichen von Anfang an gestimmt, so Wörner weiter. „Das ist ein Faktor, der für beide Seiten essenziell war und bei uns immer eine wichtige Rolle spielt.“

Kudla ist indes nicht nur ein hervorragender Sportler, sondern auch eine Identifikationsfigur mit absoluter Vorbildfunktion. So ist der Pfälzer Träger des Silbernen Lorbeerblattes und bringt die Erfahrung von etlichen Jahren im deutschen und internationalen Ringsport mit.

In der abgelaufenen Saison rang Kudla die 2. Ringen-Bundesliga in Grund und Boden, gewann bis zur Abmeldung seines Vereins aus Schifferstadt alle Kämpfe überlegen und schlug auch Rimbachs internationalen Athleten Oldrich Varga souverän mit 3:0.

Dass Kudla Qualität den Kader der Ringkampfgemeinschaft nochmals um ein Vielfaches verstärkt, steht außer Frage, doch die Reilinger möchten noch mehr von der Neuverpflichtung profitieren, wie Wörner beschreibt: „Denis ist nicht nur ein großartiger Sportler, er ist auch ein toller Mensch neben der Matte. Der Charakter eines Sportlers und seine Einstellung sind für uns sehr wichtig, Wir machen eine tolle Jugendarbeit mit vielen heranwachsenden Talenten. Für einen jungen Sportler ist es wichtig, Vorbilder zu haben, die einen prägen. Denis ist genauso dies und er wird viele unserer Kinder und Jugendlichen inspirieren.“

Damit startet die Ringkampfgemeinschaft ihre Kaderplanung also mit einem Paukenschlage, der die Konkurrenz aufhorchen lassen dürfte. Umso mehr steigt in Reilingen und Hockenheim nun die Vorfreude auf die im September startende Ligarunde. Dann mit dem Glanz und der Energie von Denis Kudla und Ringsport auf höchstem Niveau.