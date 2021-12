Roter Heckweg in Reilingen wird geöffnet

Reilingen/Region. Seit Mitte August wird im Süden der Gemeinde zwischen dem Wasserwerk in der Speyerer Straße und den Förderanlagen im Staatswald Untere Lußhardt eine zweite Wasserleitung verlegt. Auftraggeber ist der Zweckverband Wasserversorgung Südkreis Mannheim, der mit dem Projekt sicherstellen will, dass die vier Horan-Verbandsgemeinden auch in kritischen Situationen verlässlich mit dem Lebenselixier versorgt werden (wir berichteten).

Bislang ist es gelungen, allenfalls ein Fünftel des gesamten, 1560 Meter langen Leitungsweges zu bewältigen. Wie alle Baubranchen leidet auch der Tiefbau unter einem Mangel an Fachkräften, wirken sich Materialengpässe und verzögerte Lieferfristen auf die veranschlagte Bauzeit aus.

Rechtzeitig zu Weihnachten

Zum Bau des ersten Trassenabschnitts musste der „Rote Heckweg“ seit längerem für die Radler, Fußgänger und Freizeitsportler gesperrt bleiben. Für seine schon ungeduldig gewordenen Nutzer haben die Projektleiter des Ingenieurbüros Erich Schulz jetzt eine erfreuliche Nachricht. In der Woche vor Weihnachten kann die beliebte Wegeverbindung zum Staatswald wieder geöffnet werden.

„Bis Ende der zweiten Dezemberwoche wollen wir die Querung der bestehenden Wasserleitung auf halber Höhe des Roten Heckweges fertig gestellt haben“, kündigt Roy Ruhrländer an. Die Freigabe des Weges könne erfolgen, sobald die Fahrbahn noch ihren provisorischen Asphaltbelag erhalten habe. Diese Arbeiten sollen bis Freitag, 17. Dezember, abgeschlossen sein, wenn denn die Witterung mitspielt.

Im Januar geht es weiter

Nach einer Arbeitspause zwischen den Jahren können voraussichtlich ab Montag, 10. Januar, die Arbeiten zur Verlegung der Wasserleitung fortgesetzt werden, soweit es die winterlichen Temperaturen zulassen. Für den noch verbliebenen Streckenabschnitt auf der Ostseite des Roten-Heckweges wird keine Vollsperrung mehr notwendig. Allerdings kann es zu kurzzeitigen Behinderungen kommen. jd