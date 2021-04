Rückzugsort für Tiere

Reilingen. Einst verlief am Nordrand der Gemeinde der Kinzig-Murr-Fluss, der seit mindestens 6000 Jahren kein Wasser mehr führt. Auszumachen sind seine längst überformten Spuren kaum noch, allenfalls durch heute noch anzutreffende Geländeschlingen. An einer solchen Schlinge orientiert sich der Verlauf des Nachtwaidgrabens, der zunächst in Richtung Westen führt und dann nach Norden abschwenkt. Dieser Geländeeinschnitt erfüllt eine wichtige Aufgabe als Korrektiv des Wasserhaushalts in diesem Feuchtgebiet. Bei Dauerregen kann sich in dem Grabensystem das Oberflächenwasser sammeln und abgeleitet werden. Auch die Entwässerung der Dachflächen von Fritz-Mannherz-Hallen und Schulen erfolgt noch heute über den Nachtwaidgraben.

AdUnit urban-intext1

Zunächst quert der per Rechtsverordnung geschützte Graben das Wohnbaugebiet Nachtwaid. Für die regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten ist dort ein beidseitiger, drei Meter breiter Gewässerrandstreifen ausgebildet. In der Fortsetzung führt der Graben durch das Spiel-, Sport-, Freizeitzentrum, weiter entlang auf der Ostseite der Siemensstraße, den „Alten Rottweg“ und die „Landesstraße 723“ unterquerend weiter in Richtung Hockenheim. Im Außenbereich hat sich der naturnahe Graben zu einem wertvollen Bestandteil der Landschaftsstruktur mit vielfältigen ökologischen Funktionen, einem Lebensraum für Pflanzen und Tiere entwickelt. Viele Wildtiere nutzen das Grabensystem als Rückzugsgebiet, das ihnen Nahrung, Versteckmöglichkeiten, Brut-, Nist-, Laich- und Überwinterungsplätze bietet.

Funktion im Biotopverbund

„Um die besondere Funktion im Biotopverbund zu erhalten, muss auch dieses Grabensystem regelmäßig gepflegt werden“, erklärt Bürgermeister Stefan Weisbrod. Denn Boden- und Nährstoffeinträge der angrenzenden Nutzflächen förderten ein starkes Pflanzenwachstum. Ohne einen regulierenden Eingriff würden sich Grabenfunktion und Lebensraum verändern. Die Entwässerungswirkung ginge verloren und die für Feuchtgebiete charakteristischen Pflanzen und Tierarten würden verschwinden. Abhilfe verschaffe eine Entkrautung, die übermäßigem Pflanzenwuchs Einhalt gebiete sowie das Entfernen von Schlamm. Entscheidend komme es auf eine schonende Vorgehensweise an, betont Weisbrod.

Der letzte regulierende Eingriff liegt schon zwei Monate zurück. Im Februar waren die Landschaftspfleger der Ketscher Firma Hans Rinklef im nördlichen, etwa 400 Meter langen Grabenabschnitt zwischen „Alter Rottweg“ und Gemarkungsgrenze zu Hockenheim im Einsatz. In dem dort relativ flachen, zwischen stattlichen Hybridpappeln verlaufenden Grabenbett, gingen die Spezialisten dem ausufernden Bewuchs mit Bagger und Forstmulcher zu leibe. jd

AdUnit urban-intext2