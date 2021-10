Rummelplatz ist abgesagt

Reilingen. Ein traditionsreiches Fest wie die Kerwe hat seinen festen Platz im Terminkalender. In Reilingen wird sie seit mehr als 100 Jahren immer am vierten Wochenende im Oktober gefeiert. Doch auch dieses Jahr wird es Corona-bedingt keinen Kerwe-Rummelplatz geben. Wegen der geltenden Hygienevorgaben ließen sich, so die Verwaltung in einer Pressemitteilung, keine Schausteller für den Kerwe-Rummel gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der vom Gemeinderat erlassenen Rechtsverordnung dürfen die Verkaufsstellen in der Gemeinde am Sonntag, 24. Oktober, aus Anlass des Kirchweihfestes und unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen dennoch von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Daneben haben Gaststätten, Metzgereien und Bäckereien zum Teil besondere Kerweangebote vorbereitet. Auch Vereinsangebote sind unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen durchführbar. Das Kerwefischbacken des Angelsportvereins wird erneut als „To go“-Angebot mit Vorbestellung durchgeführt. Am Kerwemontag, 25. Oktober, bleibt das Rathaus geschlossen.