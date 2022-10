Rummelplatz wird zum Besuchermagneten bei der Reilinger Kerwe

Reilingen. Die Kerwe in der Gemeinde kommt ohne, wie in anderen Kommunen üblich, Fassbieranstich oder Kerweborschte aus, konzentriert sich auf das Wesentliche, auf die Fahrgeschäfte, Buden und Verkaufsstände. Bei bestem Herbstwetter stieß dieses Angebot am Wochenende bei den Menschen auf große Resonanz, dicht an dicht bevölkerten sie den Rummelplatz bei den Fritz-Mannherz-Hallen.

Klarer Favorit der Jugend war das Autoscooter, wohingegen sich die Kinder zwischen dem Fluggerät „Euro Jet“ und dem klassischen Karussell entscheiden konnten. Das Entenangeln oder die Süßigkeitenstände kamen hingegen bei allen Altersgruppen gleichermaßen gut an.

Auch die Ball- oder Pfeilwurfbuden waren umlagert und am Schießstand konnten die Besucher ihr Augenmaß überprüfen. Wie auch an verschiedenen Geräten die Möglichkeit bestand, die Kraft zu testen, den Lukas zu hauen.

Die klassischen „Hau den Lukas“-Geräte finden sich auf dem Rummelplatz ebenso wie ein Automat, an dem Fußballer ihre Schusskraft testen können. © Lenhardt

Und auch für das leibliche Wohl der Besucher war gesorgt, neben dem Magenbrot oder den Schokoküssen, die auf keinen Fall bei einer Kerwe fehlen dürfen, lockten deftige Spezialitäten vom Grill oder ein Crêpes-Stand.

Als sichtbares Zeichen, dass der heutige Montag kein normaler ist, sonder der „blaue Kerwemontag“, bleibt das Rathaus geschlossen, lockt der Rummelplatz ab 15 Uhr seine Besucher an und öffnen die Wirtschaften zum Kerwefrühschoppen.

Am Kerwedienstag ab 15 Uhr geht der Spaß mit einem Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Rummelplatz zu Ende.