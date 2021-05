Saatgut-Tütchen damit es summt und brummt

Reilingen. Seit zwei Wochen bietet das Rathaus kostenloses Saatgut für eine insektenfreundliche Blumenwiese an, denn in den vergangenen Jahren ist es ruhiger geworden, heißt es in einer Mitteilung. Zwar gibt es immer mehr Hobby-Imker, trotzdem werden etwa den Wildbienen immer mehr Lebensräume geraubt. Um es zu verdeutlichen: 560 Wildbienenarten leben in Deutschland davon sind 220 gefährdet und 31 Arten vom Aussterben bedroht.

Daher wurden die Seitenstreifen der Haydnallee, am Achat-Hotel und am Sportplatz von der Grünanlagentruppe des Bauhofs insektenfreundlich angelegt. Dank Mitarbeiterin Petra Müller, die ein Insektenhotel gespendet hat, bietet die Blühwiese am Achat-Hotel Unterkunft.

Petra Müller und Michael Greif vom kommunalen Bauhof-Team stellen das Insekten-hotel am geeigneten Standort auf. © Gemeindeverwaltung

Aktiv könne jeder werden, indem man Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und Co. ein großes Angebot an heimischen Pflanzen und Gehölzen biete. Wichtig sei auch der Verzicht auf Pestizide, da dies die Orientierungsfähigkeit und das Immunsystem der kleinen Lebewesen störe. Genauso könne ein Trinkangebot für die Tiere unterstützen.

Ein Herz für Insekten

Im Frühjahr gehe das Gebrumme los. Blütensuchende Insekten werden aktiv. Leider sei es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden, heißt es. Bienen sterben und der Bestand an Schmetterlingen und Co. gehe drastisch zurück. Denn die natürlichen Lebensräume würden zurückgedrängt und Pestizide störten das Immunsystem der Insekten.

Gleichwohl seien Insekten bis zum späten Herbst unterwegs, doch es komme besonders außerhalb des Sommers zu Engpässen. Man könne gegensteuern, indem auf dem Balkon, im Garten oder in öffentlichen Grünflächen Blühpflanzen wachsen, die für ein dauerhaftes Blühangebot sorgten. Die bunten Blumenwiesen dienten den Insekten als Lebensräume und Nahrungsquelle. Natürlich habe eine Blumenwiese im Garten oder auf dem Balkon auch einen ansehnlichen Nutzen.

Einfach bestellen

Die Saatgut-Tütchen können bei Eva Böhm unter Telefon 06205/95 32 13 oder per E-Mail an eva.boehm@reilingen.de bestellt werden. Alternativ gibt es auf www.reilingen.de einen Bestellschein als pdf zum Ausdrucken, den man in den Briefkasten am Rathaus einwerfen kann. Die Päckchen werden dann anschließend von Gemeindebeschäftigten zugestellt. zg

