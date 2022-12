Salzteig-Langohr für die grüne Tanne

Reilingen. Die Weihnachtszeit ist gleichbedeutend mit einigen schönen Traditionen. Dazu zählt auch das Schmücken eines Tannenbaums, was vor allem den Kleinsten jedes Jahr große Freude bereitet. Bei einer Kindertagesstätte darf dies natürlich ebenfalls nicht zu kurz kommen: Eine Kleingruppe Kinder vom „Haus der kleinen Hasen“ begab sich gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften zur Sparkasse für eine ganz besondere Mission. Im Gepäck hatten sie eine Tasche mit selbst gebasteltem Tannenbaumschmuck. Darunter waren allerlei verschiedene Motive wie beispielsweise Salzteig-Hasen, Tannenbäumchen, Sterne, Schneemänner und Lebkuchenmänner.

In der Bank angekommen wurden die jungen Baumschmücker von der Filialleiterin Xane Basak-Acar freundlich in Empfang genommen. Die Kinder, die schon voller Vorfreude waren, ließen sich nicht lange aufhalten und legten sofort los. Alle „kleinen Hasen“ waren mit großer Begeisterung und vollem Elan dabei und ließen ihrer Kreativität in der Dekoration des Tannenbaum freien Raum. Dieser erstrahlte, nachdem die Kinder ihr Werk beendet hatten, in komplett neuem Glanz und verschönert nun das Foyer der Bankfiliale. Als Dankeschön für die fleißigen Helfer verteilte Xane Basak-Acar an alle Kinder Brezeln zur Stärkung für den Rückweg.

Freude über Spende

Die „Kleinen Hasen“ waren in der Sparkasse zu Besuch und haben den Weihnachts-baum geschmückt. © Kita Hasen

Und dann gab es noch eine weitere freudige Nachricht: Der Kindergarten bekam obendrein eine Spende im Wert von 200 Euro von der Sparkasse überreicht. Nachdem alle Brezeln verspeist waren und der Weihnachtsbaum noch eingehend bewundert wurde, verabschiedeten sich die Kinder von ihren Gastgeber und Spendern und machten sich auf den Weg zurück.

„Das Haus der kleinen Hasen“ befindet sich seit 2018 im Neubaugebiet Herten II und beherbergt eine altersgemischte Gruppe, zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Unter dem Leitbild „Jedes Kind ist einzigartig“ orientiert sich die pädagogische Arbeit der Betreuer an der Lebenswelt der Kinder. Geleitet wird das „Haus der kleinen Hasen“ von Lisa Laag, die staatlich anerkannte Erzieherin sowie Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen ist. hef/zg