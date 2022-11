Sandra I. hat in Reilingen ihr närrisches Volk zurück

Reilingen. Dieses Jahr gab es keine gewöhnliche Inthronisation der Prinzessin, wie man es von den „Käskuche“ gewohnt ist, da die amtierende Prinzessin Sandra I. vom magischen Traum noch eine Kampagne weiterregiert. Dennoch wurde kräftig gefeiert, stand doch ein Jubiläum an. Und so hieß es beim Einzug der närrischen Streitmacht mit Prinzessin Sandra I. an der Spitze „Ahoi“ und willkommen zu 60 Jahren „die Käskuche“.

Die Halle war gut besucht und die Narren wurden gleich zu Beginn des Abends durch den Besuch der amtierenden Stadtprinzessin Daniela II. aus Mannheim und der Jubiläumsprinzessin der Pilwe von Neckarau überrascht. Ein kleines Highlight im Programm war es danach, die Lieblichkeiten und Tollitäten der „Käskuchen“ der vergangenen 60 Jahren auf die Bühne zu bringen.

Stelldichein der Lieblichkeiten

Es waren 19 Lieblichkeiten und Tollitäten, die von Präsident Michael Lüdke auf die Bühne gerufen wurde. Ein großartiges Bild und das ein oder andere Mal konnte man im Saal hören, – „oh, do war ich a uff de Inthro dabei“ oder „ist des schun so long her“. Ein gelungener Programmpunkt, der mit einem eigens einstudierten Jubiläumstanz und mit allen im Verein tanzenden Garden einen tollen Abschluss ergab. Weiter ging es mit dem kleinsten Tänzerinnen, der Krümel-Garde – alle ziemlich aufgeregt meisterten sie aber ihre Auftritte wie die Profis und ernteten viel Applaus von den Gästen.

Die erste Ordensrunde folgte und befreundete Gastvereine gratulierten und wünschten Sandra I. und den „Käskuche“ eine wunderschöne Kampagne. Tanzmariechen Kristin Wulf wirbelte hernach über die Bühne und brachte gekonnt ihren Tanz dar. Auch sie erntete viel Beifall.

Was wäre ein Jubiläum ohne eine Jubiläumsrede und diese kam vom Vorsitzenden Mike Supper, der den Verein vom Gründungsjahr 1962 bis heute mit seinen Höhen und großen Aktionen Revue passieren und wieder aufleben ließ.

Dann wurde was fürs Auge geboten, erst war es die Jugendgarde, die auf die Bühne durfte und ihren Tanz zum Besten brachte, danach die Junioren-Garde, die eine schöne Darbietung zeigte und selbstverständlich wurden beide Gruppen mit viel Applaus belohnt.

Ein solcher Abend ist ein würdiger Rahmen, einige Personen für ihre aktive Zeit im Verein zu ehren. Und so bekamen Britney Ewart und Mario Izzo das Goldene Vlies für elf Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht.

Die gute „Mischung“ im Programm war dann die tanzende Abteilung mit der Schwarz-Gold-Garde, die ihren Marschtanz zeigte und die „Lustigen Rosinen“ mit ihrem Schautanz nach dem Motto „ Tanz der Vampire“. Die zweite Ordensrunde folgte und man sah viele befreundete Vereine, die gerne der Einladung gefolgt waren und Sandra I. Orden und Geschenke brachten.

Zum ersten Mal an einem „Inthro-Jubiläums-Ordensfest“ war das Männerballett dabei, sonst ist es nur bei der Prunksitzung am Tanzen. Umso mehr war es ein gelungener Auftritt und es erntete viel Beifall.

Verdienstorden verliehen

Noch eine große Ehrung war an diesem Abend angesagt. Die Ehrung mit dem Großen Verdienstorden für 16 Jahre aktive Mitgliedschaft. Dieser ging an Prinzessin Sandra I. vom magischen Traum (Willing), Verena Zang und Jessica Dörfer. Die größte Ehrung – und diese Überraschung war geglückt – ging an Ehrenelferrat Dieter Feldmann. Er hat für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft den BDK-Verdienstorden in Gold mit Brillanten überreicht bekommen.

Den tanzenden Abschluss des Abends machten die Hupfmädels mit ihrem großartigen Schautanz unter dem Motto „Versuch dein Glück“.

Zur dritten Ordensrunde und zum Finale war der Narrenring auf der Bühne – es sind 16 Vereine im Rhein-Neckar-Kreis, die alle eine gute Freundschaft pflegen und sich gerne gegenseitig besuchen.

Ein sehr abwechslungsreiches Programm mit einigen Highlights ging an diesem Freitag zu Ende, man war sehr zufrieden über die geleistete Arbeit und konnte den Abend an der Bar ausklingen lassen. zg