SC 08 trifft Prominenz

Reilingen/Köln. Juventus Turin, Ajax Amsterdam oder Deportivo La Coruna sind nicht nur klangvolle Vereinsnamen, sondern auch Gegner der Reilinger U9-Junioren im stark besetzten „Horrem-Cup“ am Pfingstwochende in Köln. Dass am zweiten Turniertag noch der 1. FCK und Hansa Rostock in der Reilinger Gruppe am Start sind, erwähnt SC08-Vorsitzender Uli Kief nur noch nebenbei .

Chefcoach Patrick Rehberger und seine beiden Co-Trainer Sebastian Joos und Patrick Helten, die sich mit die Teilnahme an diesem hochkarätigen Turnier sicherten, werden gewiss ein unvergessliches Erlebnis haben. Mit 14 Kindern und deren Familien pilgert der Reilinger Tross mit knapp 50 Personen ins Bayarena-Hotel nach Leverkusen. zg

