Schadensgebiet mit Bohrungen eingrenzen

Reilingen. Der Einsatz von PFAS-belastetem Löschmittel (PFAS=Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen) beim Großbrand auf dem Eisel-Gelände im Jahr 2008 wirkt bis heute nach. Seine schädigenden Folgen für die Umwelt, respektive das Grundwasser, sind auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Schadensereignis nicht abschließend bewertet, schon gar nicht behoben. Licht ins Dunkel soll jetzt eine vom Landratsamt veranlasste, finale Detailuntersuchung der sich weiter ausbreitenden Boden- und Grundwasserkontamination mit anschließender Gefährdungsabschätzung bringen.

Die enormen Kosten von rund 300 000 Euro lassen schon vermuten: Die im Wege der Ersatzvornahme vom Rhein-Neckar-Kreis beauftragten Untersuchungen sind keine Kleinigkeit. Sie werden sich auf einen Zeitraum von mehreren Monaten erstrecken und voraussichtlich im Juni aufgenommen. Noch offen ist, wer schlussendlich den Kostenaufwand übernehmen muss.

Umfang der Erkundung bestimmt

Vor dem Beginn der Untersuchungen gab es ein erstes Treffen vor Ort, das Vertreter des Wasserrechtsamtes, der Gemeindeverwaltung und der mit dem Gutachten beauftragten Firma Arcadis Germany dazu nutzten, in einem mehrstündigen Prozess das weitere Vorgehen zu erörtern. Insbesondere ging es um konkrete Ansatzpunkte für die vorzunehmenden Sondierungen und die noch zu errichtenden Grundwasser-Messstellen.

Hansjörg Kaiser, Abteilungsleiter Umwelt bei Arcadis hat bereits konkrete Vorstellungen. „Vordringlich sollen zunächst drei kleinere Bohrungen im unmittelbaren Schadstoff-Eintragsbereich an der Siemensstraße erfolgen“, legt er dar. Ferner seien alle im potenziellen Schadensausbreitungsbereich bestehenden Grundwassermessstellen aufzusuchen, zu beproben und einzumessen. In Phase zwei müssten an 40 noch zu konkretisierenden Ansatzpunkten bis zu 64 Bohrungen niedergebracht werden. Sie befinden sich innerhalb von fünf von Nord-Ost nach Süd-West verlaufenden Achsen, die vom Brandherd ausgehend den Grundwasser-Abstrombereich in nordwestlicher Richtung abdecken. Dabei werden das Gewerbegebiet „Hägebüch II“ sowie die Gewanne „Biblis“ und „Spiesacker“ berührt. Allein 16 Kleinbohrungen entfallen auf das Gewerbegebiet. „Soweit möglich, wollen wir uns auf öffentliche Flächen beschränken“, versichert Hansjörg Kaiser. Das werde aber nicht überall möglich sein. Auch würden Sondierungen auf bewirtschafteten Ackerflächen erst nach der Erntezeit erfolgen.

Bevor überhaupt Aktivitäten vor Ort feststellbar sein werden, ist noch viel Vorarbeit zu leisten. Grundstückseigentümer und Pächter müssen um ihr Einverständnis gebeten werden, verkehrsrechtliche Erlaubnisse sind einzuholen, eine finale Terminplanung ist zu erstellen, ja sogar eine mögliche Kampfmittelbelastung der beanspruchten Flächen muss ausgeschlossen werden.

Pragmatische Lösung ist gefragt

Grundsätzlich sind sich Landratsamt und Gemeinde einig, dass der eingetretene Umweltschaden nach all den Jahren endlich abschließend begutachtet wird. Differenzen gibt es jedoch rund um die juristische Bewertung, die alleine der Gemeinde die Rolle des Zustands- und Verhaltensstörers zuweist. Damit wäre die Gemeinde auch alleiniger Kostenträger. Ein Umstand, den Bürgermeister Stefan Weisbrod nicht widerstandslos hinnehmen will. „Wir haben für Feuerwehreinsatz, Bodensanierung und Verfahrenskosten bereits die enorme Summe von knapp 600 000 Euro aufbringen müssen“, stellt er fest. Er sehe daher die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde völlig ausgereizt.

Erforderlich seien jetzt pragmatische Lösungen, wodurch die Kommune nicht weiter belastet werde. „Wir sind und bleiben hier streitbar.“ Noch sei man hoffnungsvoll, dass mit Rücksicht auf das „Verhältnismäßigkeitsprinzip“ keine Grundwassersanierung notwendig werde.

Ausschlaggebend sei nicht der finanzielle Aufwand, sondern der Grad der „Drittbetroffenheit“, so Hansjörg Kaiser in seiner Antwort. Schließlich handele es sich um eine hohe Schadstoffkonzentration, die nicht mikrobiologisch abbaubar sei. „Wir tun aber das Beste, um zu einem guten Ergebnis zu kommen“, betont er. jd