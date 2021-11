Schadstoffmobil kommt nach Reilingen

Reilingen. Das Schadstoffmobil von AVR Kommunal kommt am Freitag, 12. November, nach Reilingen. Bürger können entsprechenden Abfall, der umweltgefährdende Stoffe enthält, an diesem Tag im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr am Mobil abgeben, das beim Bauhof im Nachtwaidweg 1 parkt. Entsprechende Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder auch Reinigungsmittel, die im Haushalt angefallen sind, werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Mengen angenommen.

