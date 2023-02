Schillerschule Reilingen stellt sich beim Informationstag vor

Reilingen. Wie sieht es in der Friedrich-von-Schiller-Schule aus und was ist unter einer Gemeinschaftsschule zu verstehen? Nur zwei von vielen Fragen, die beim Informationstag der Schule am Freitag, 3. Februar, zwischen 16 bis 19 Uhr beantwortet werden.

Bei dem Infotag wird das Konzept der Gemeinschaftsschule vorgestellt, besteht die Gelegenheit zum Gespräch mit Lehrern, Schülern, Schulsozialarbeitern und der Schulleitung. Die neue Mensa und die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der Schule werden vorgestellt und ein Rundgang durch das Gebäude angeboten. Ferner gibt es Mitmachangebote für Groß und Klein.

Die Bevölkerung ist zu dem Infotag eingeladen.