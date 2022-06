Schläge im Sportstudio

Reilingen. Ein Streit zwischen zwei Männern mündete am Mittwoch, 8. Juni, in Handgreiflichkeiten. Zwischen den beiden Männern war es in der Vergangenheit bereits zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen.

Diese eskalierte am Mittwoch kurz nach 21 Uhr in einem Sportstudio in der Hägenbüchstraße in dessen Folge ein 48-jähriger Mann seinen 23-jährigen Kontrahenten zunächst mit dem Handrücken mehrfach ins Gesicht schlug und diesen mit Teilen eines Fitnessgeräts verletzte. Zudem bedrohte er seinen Widersacher.

Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, konnten die beiden Streitenden getrennt werden. Der 48-Jährige war beim Eintreffen der Beamten noch an der Tatörtlichkeit. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. pol

