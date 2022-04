Schneller Dieb stiehlt teure Motorradtasche in Reilingen

Reilingen. Ein dreister Dieb hat am Mittwoch in Reilingen keine Zeit verloren: In einem möglichen Zeitraum von gerade einmal fünf Minuten entwendete der Unbekannte eine Motorradsatteltasche im Wert von 2500 Euro. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte der Besitzer des Fahrzeugs es gerade in seiner Einfahrt in der Brahmsstraße geparkt und war kurz ins Haus gegangen. Als er fünf Minuten später zurückkam, fehlte eine seiner Satteltaschen.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit zwischen 16.15 und 16.20 Uhr in der Gegend Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06205/28600 melden.