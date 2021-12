Schnelltestangebot startet am Montag

Reilingen. Kostenlose Corona-Schnelltests mitten in der Gemeinde ermöglicht ab diesem Montag, 6. Dezember, der Testcontainer auf dem Rewe-Parkplatz, in dem die Firma WBW Technik aus Hockenheim in Kooperation mit der Kurpfalz-Apotheke aus Oftersheim konventionellen Antigen-Schnelltests und „Lolli-Tests“ für Kinder anbieten.

Die Öffnungszeiten der Teststation sind zunächst Montag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr, sie können sich bei Bedarf ändern, kündigt Bürgermeister Stefan Weisbrod an. Zunächst wird nach der Reihenfolge des Erscheinens am Container getestet, ab Mittwoch wird auch eine Onlineregistrierung zur Terminvergabe angeboten, die unter www.testzentrum-reilingen.de oder per E-Mail: info@testzentrum-reilingen.de erreichbar sein wird. Testangebote ohne Termin bleiben möglich, sind aber voraussichtlich mit Wartezeiten verbunden. mm