Schnelltests im Minutentakt

Reilingen. Das kommunale „Drive-in-Testzentrum“ bei den Fritz-Mannherz-Hallen kommt immer besser in Schwung. Optimiert zeigten sich beim jüngsten Termin die Abläufe wie beispielsweise eine veränderte Anfahrt. Für die nicht motorisierten Teilnehmer steht ein eigener Wartebereich zur Verfügung.

120 Corona-Antigen-Schnelltests wurden in dem vorgegebenen Zeitrahmen von 120 Minuten abgewickelt. Das waren nahezu doppelt so viele wie bei der Premieren-Testaktion eine Woche zuvor. Glücklicher-weise fielen alle Testungen auf eine Corona-Infektion negativ aus, teilt die Gemeinde mit.

Bürgermeister Stefan Weisbrod setzt angesichts des Andrangs alle Hebel in Bewegung, um das kommunale Testangebot auszuweiten und wenn möglich auf einen zweiten Tag zu erstrecken. „Schon der zweite Testtag hat uns nahe an die Kapazitätsgrenze gebracht“, stellte Weisbrod fest. „Wenn die Nachfrage in den kommenden Wochen weiter anzieht, müssen wir unbedingt nachjustieren.“

„Unser kommunales Testteam hat die gestellte Aufgabe sehr routiniert und wie am Fließband bewältigt“, lobt der Bürgermeister. Bis zu einem Dutzend Helfer aus dem Kreis der Beschäftigten stelle die Gemeinde. Sie seien sämtlich qualifiziert und befähigt, den schonenden Nasenabstrich vorzunehmen. Für die administrativen Aufgaben kümmerten sich zwei Mitarbeiter der Firma Lichtfeld um das Ausstellen der Negativ-Atteste und die Behördenmeldungen. Angeleitet wurde das Team von Angelika Braun, Ärztin und Prokuristin der Lichtfeld GmbH.

Einwilligung ausgefüllt mitbringen

Wer sich dienstags von 15 bis 17 Uhr kostenlos testen lassen will, muss vorher auf der Internetseite der Firma Lichtfeld oder der Gemeindeverwaltung eine Einwilligungserklärung herunterladen und diese ausgefüllt sowie unterschrieben mitbringen. Ersatzvordrucke gibt es vor Ort an der Teststation.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzuführen sind gültige Ausweisdokumente. Die Testung ist für alle offen und nicht auf Reilinger Bürger beschränkt. Kinder dürfen erst ab einem Mindestalter von fünf Jahren getestet werden, die Testwilligen müssen symptom- und fieberfrei sein, also keine Anzeichen einer Covid-19-Infektion aufweisen. Das Testergebnis kommt per E-Mail, ist aber auch nach kurzer Wartezeit in Papierform zu erhalten. zg

