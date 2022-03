Schon 1858 erwähnt

Reilingen. Das Jahr 2022 ist für die Freiwillige Feuerwehr ein ganz Besonderes. Zum einen hoffen sie, dass nach zwei Jahren Pandemie wieder etwas Normalität einkehrt – Corona hat auch die Wehr vor große Herausforderungen gestellt. Zum anderen feiert sie 125-jähriges Bestehen. Mindestens!

Historisch belegt geht die Gründung der Feuerwehr Reilingen auf den 4. Januar 1897 zurück, als der Gemeinderat auf starkes Drängen des Bezirksamtes Schwetzingen hin, Peter Läusser als ersten Kommandanten der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr ernannte.

Dank des gut erhaltenen Archivs der Gemeinde, der Unterstützung durch Historiker und nicht zuletzt dank zahlreicher Einsendungen von Fotos und Geschichten der Reilinger Bürger ist bekannt, dass die erste Erwähnung eines Reilinger Feuerwehr-Corps bereits auf das Jahr 1858 datiert. Ein Zeitungsbericht aus diesem Jahr, der von einem Wiesenbrand in Walldorf berichtet, erwähnt eine Spritze aus Reilingen, die ebenfalls zum Einsatz kam. Somit dürfte schon 39 Jahre vor der offiziellen Gründung, eine funktionierende Pflichtwehr bestanden haben – eine der ältesten in ganz Baden.

Die Feuerwehr Reilingen steht jeder und jedem offen. Die Jugendfeuerwehr vermittelt wie wichtig es ist, im Team zu arbeiten und zusätzlich zu jeder Menge Spaß wird allerlei theoretisches und praktisches Wissen rund um die Feuerwehr vermittelt. Der Spielmannszug ist die richtige Adresse für alle, die Spaß am Musizieren haben und in der Einsatzabteilung können die Aktiven direkten Dienst am Nächsten leisten.

Die Wehr ist stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die in jeder Abteilung zu jeder Zeit willkommen sind – auch als Quereinsteiger. In allen Bereichen ist eine professionelle Ausbildung nicht nur kostenlos, sondern garantiert.

Die Feuerwehr Reilingen ist nicht nur vielfältig, sondern auch divers. Mitmachen kann jeder, unabhängig von Geschlecht, Alter und Nationalität. Die Feuerwehr urteilt nicht: nicht beim Retten, Löschen, Bergen und Schützen und auch nicht bei der Kameradschaft.

Wer noch Bilder oder Dokumente besitzt, wird gebeten, diese der Wehr zum Einscannen zu überlassen.

Info: Weitere Informationen rund um die Feuerwehr unter www.feuerwehr-reilingen.de