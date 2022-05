Schwerer Lkw-Unfall

Reilingen/Viernheim. Vermutlich Sekundenschlaf war die Ursache für einen schweren Lkw-Ufall in der Nacht auf Dienstag auf der A 6. Gegen 2.30 Uhr war ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und Autobahndreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Auf der dreispurigen Autobahn fuhr er laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen und prallte im Bereich einer Baustelle, vermutlich infolge Einschlafens, ungebremst auf eine Absperrung. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Fahrzeuggespann und die Sperrwand nach rechts in die Leitplanke geschleudert und kamen erst nach fast 40 Meter zum Stillstand.

Der nicht alkoholisierte Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Er wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. An dem Sattelzug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. An der Baustellenabsicherung und der Leitplanke entstand Schaden von über 50 000 Euro. Durch auslaufendes Öl wurde die Fahrbahn verschmutzt und musste nass gereinigt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei sicherstellt. Derzeit wird der Entzug der Fahrerlaubnis geprüft.

Zwei Kinder leicht verletzt

An dem Lkw auf der A 6 entstand ein Totalschaden. © René Priebe

Zuvor war am Montag ein Lkw-Fahrer auf der A 659 mit einem Pkw kollidiert, dabei wurden zwei Kinder leicht verletzt. Der 60-Jährige war mit seinem Sattelauflieger auf der linken Fahrspur unterwegs, um den Verkehr der A 5 auf Höhe des Beschleunigungsstreifens auf die A 659 fahren zu lassen. Als er zurück auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß verlor der 39-jährige Pkw-Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte rechts gegen die Leitplanke. Die leicht verletzten Kinder im Alter von vier und einem Jahr wurden ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro. pol/sko

