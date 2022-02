Segen für Verliebte

Die katholische Kirche in Schwetzingen lädt am Montag, 14. Februar, zu einem besonderen Gottesdienst in die Kirche St. Pankratius ein. Um 18.30 Uhr können sich Verliebte nämlich hier segnen lassen.

Eingeladen sind nicht nur alle frisch Verliebten, sondern auch jene, die auf eine langjährige Partnerschaft zurückblicken. Am Valentinstag stehen die Liebe und die Beziehung zueinander im Mittelpunkt. Schmetterlinge im Bauch können genauso mitgebracht werden wie Sorgen oder Nöte, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Während des Gottesdienstes gibt es die Möglichkeit, sich der gemeinsamen Liebe und Partnerschaft erneut bewusst zu werden und sich durch den Segen Gottes stärken zu lassen. Hierbei ist es egal, ob dies zwischen einem Mann und einer Frau geschieht oder zwischen gleichen Geschlechtern. Gestaltet wird diese Segensfeier von Pfarrer Uwe Lüttinger und Diakon Michael Barth-Rabbel. Die musikalische Begleitung übernimmt der Chor DaCapo aus Oftersheim.

Während des Gottesdienstes muss eine FFP2-Maske getragen werden. Eine Anmeldung oder ein 3G-Nachweis sind nicht notwendig.

