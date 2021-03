Reilingen. Nicht leicht fällt dem Vorstand der Freien Wähler die Absage des traditionellen Osterstands am Karsamstag. Für die Mitglieder ist es ein Höhepunkt des Jahres, mit interessierten Bürgern an diesem Tag ins Gespräch zu kommen. Immerhin fanden so nahezu fünfhundert Ostereier jedes Jahr ihren Weg in die örtlichen Haushalte, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

In den letzten Tagen habe es keine klaren Aussagen der Landesregierung gegeben, was aufgrund der Pandemie noch möglich sei oder nicht. Die Freien Wähler wollten nicht „ohne Rücksicht auf Verluste“ einen Stand anbieten. Das einige Parteien zur Landtagswahl nichtsdestotrotz Wahlstände angeboten hätten, war sicherlich zulässig – allerdings auch sehr fragwürdig, urteilt der Vorstand. Für den FW-Ortsverband hat die Sicherheit der Beteiligten und der Interessierten oberste Priorität und deshalb hofft er auf Verständnis aller, die den Infostand am Rewe-Markt vermissen werden.

Kleine Aufmerksamkeit unterwegs

Tatenlos wollten die Freien Wähler nicht bleiben, daher haben sie unter Corona-Bedingungen eine österliche Aufmerksamkeit dekoriert, die in diesen Tagen den Weg zu Mitgliedern und Freunden findet. Das Vorstandsteam Sabine Petzold, Patricia Faber, Silvia Vögtle und Frank Reeb setzten alles Organisatorische schnellstmöglich um, unterstützt von fleißigen Überbringern.

Die Freien Wähler appellieren an jeden Einzelnen, sich selbst und andere zu schützen. Nur so könne man davon ausgehen, dass man sich bald wieder einmal bei einer öffentlichen Veranstaltung treffen könne. zg/sp

AdUnit urban-intext2